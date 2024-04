WDR-Sport Bayer Leverkusen - Drahtseilakt zwischen Triple-Mission und Meisterparty Stand: 10.04.2024 16:02 Uhr

Mindestens ein Titel wird in dieser Saison in die Vitrine von Bayer Leverkusen wandern. Womöglich aber auch zwei oder drei. Trainer Xabi Alonso und sein Team müssen dafür die Konzentration hochhalten - viel Zeit zum Feiern bleibt nicht.

Eine Partybremse ist Xabi Alonso sicherlich nicht. Schließlich hat der Spanier einiges an Übung beim Feiern: Alonso gewann während seiner aktiven Karriere als Mittelfeldstratege selbst fast alles, von nationalen Meisterschaften und Pokalen bis hin zur Champions League. Nicht selten durfte der Baske sogar nicht nur einen, sondern zwei Titel bejubeln - wenngleich Alonso als Spieler noch nie ein Triple geholt hat.

Vielleicht wird er gerade deshalb die Leverkusener Spieler dafür sensibilisieren, wenn der erste Titel rechnerisch feststeht, auf eine allzu überbordende Party mit Blick auf die weiteren Ziele zu verzichten. Sollte Bayer 04 schon am Samstag aufgrund der Ergebnisse der Verfolger oder aber selbst am Sonntag (14.04.2024, 17 Uhr) zu Hause Werder Bremen schlagen, wäre der "Werkself" die erste Meisterschaft sicher - und es gäbe natürlich allen Grund für eine große Party.

Alonso hat noch gute Erinnerungen an das Halbfinale

Aber mehrere Titel sind eben noch viel besser als nur einer - und weil nun mal nicht alle (möglichen) Endspiele um die Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Europa League auf einen Tag fallen, heißt es: Party-Kräfte einteilen. So sagte Alonso am Mittwoch vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen West Ham United (Donnerstag, 21 Uhr): "Wir haben nicht über Freitag, Samstag, Sonntag gesprochen. Es geht nur um West Ham, danach haben wir genug Zeit für die Bundesliga."

Denn schließlich sei auch der Gewinn einer europäischen Trophäe "eine super Chance" und "ein großes Ziel", das erreicht werden kann. In der vergangenen Saison war Leverkusen in der Runde der besten vier Teams der Europa League an der AS Rom gescheitert. "Wir haben noch die Erinnerung an das Halbfinale in Rom. Wir wollen das wieder erreichen", ließ Alonso keinen Zweifel an den Triple-Hoffnungen.

Frimpong und Xhaka professionell - Rekord winkt

Alonsos Spieler bewerten die Lage genau so. So pflichtete Jeremie Frimpong seinem Trainer betont professionell bei: "Wir sind alle sehr aufgeregt. Das sind die Spiele, die den Fußball ausmachen. Wir fokussieren uns nur auf dieses Spiel."

Der verlängerte Arm von Xabi Alonso: Leverkusens Granit Xhaka.

Und Mittelfeld-Anführer Granit Xhaka meinte selbstbewusst: "Es wird auf jeden Fall eine spezielle Woche. Wir werden gar nicht so viel Zeit haben nachzudenken. Wir wissen, dass wir drei Tage später etwas zu feiern haben." Vor der möglichen ersten Meisterschaft der Klubgeschichte konzentriere man sich aber voll auf "Ziel Nummer drei", sagte der Schweizer Nationalspieler, der mit Leverkusen weiter "Geschichte schreiben" will. Und dabei denkt Xhaka eben gleich an mehrere Titel: "Je früher wir Meister werden, desto mehr können wir uns auf die Europa League konzentrieren."

Nach wie vor ist eine Saison ohne eine einzige Niederlage möglich (bisher 41 Spiele ungeschlagen). Verliert Bayer auch gegen West Ham und Bremen nicht, stellt das Alonso-Team am Sonntag auch die europäische Bestmarke seit der Jahrtausendwende von Juventus Turin (Italien) aus den Jahren 2011 bis 2012 (43) ein.

West Ham fegte Freiburg aus dem Wettbewerb

West Ham will natürlich verhindern, dass Leverkusen diese perfekte Saison tatsächlich spielt. Im Achtelfinal-Rückspiel fegten die "Hammers" den SC Freiburg mit 5:0 aus dem Wettbewerb. Der englische Premier-League-Klub, der letzte Saison die Conference League gewann, komme laut Alonso "mit Erfahrung in Europa und Physis. Wir müssen mit Geduld spielen und versuchen, mit hohem Tempo das Spiel zu kontrollieren".

Verzichten müssen die Gäste jedoch auf ihren Topstürmer Jarrod Bowen, er verletzte sich am Samstag in der Liga gegen Wolverhampton. Den Ausfall des 27-Jährigen, der für West Ham diese Saison in bislang 40 Pflichtspielen 19 Tore erzielte und acht vorlegte, bestätigten die Londoner am Mittwoch.

Boniface ein Kandidat für die Bayer-Startelf

Für Physis im Bayer-Angriff könnte indes wieder Victor Boniface sorgen. Der Nigerianer sei nach seiner Verletzung und zwei Kurzeinsätzen zuletzt wieder ein Kandidat für die Startelf, verriet Alonso. Generell sind abgesehen von Stürmer Adam Hlozek fast "alle Spieler fit und bereit".

Der 42-jährige Leverkusen-Coach kündigte außerdem bereits an, dass wie in fast allen bisherigen Europa-League-Partien in dieser Saison Matej Kovar und nicht Stammkeeper und Kapitän Lukas Hradecky im Tor stehen wird.