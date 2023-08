WDR-Sport Baskets Bonn vervollständigen Kader mit Savion Flagg Stand: 03.08.2023 17:26 Uhr

Basketball-Bundesligist Baskets Bonn, Vizemeister der abgelaufenen Saison, hat seinen Kader nach einem großen personellen Umbruch komplettiert. Der US-Amerikaner Savion Flagg stößt hinzu.

Der Champions-League-Sieger gab am Donnerstag die Verpflichtung des 2,01 Meter großen US-Amerikaners Savion Flagg bekannt. Der 24-jährige Small Forward kommt vom griechischen Erstligisten GS Lavrio BC und erhält in Bonn einen Einjahresvertrag. Zuvor hatte Flagg im US-College-Basketball für die Texas A&M Aggies gespielt.

Die Telekom Baskets Bonn gehen die neue Saison mit einem gänzlich neuen Kader an. 13 Spieler haben das Team verlassen, darunter BBL-MVP TJ Shorts und Erfolgstrainer Tuomas Iisalo. Neuer Headcoach ist Roel Moors.