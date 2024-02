WDR-Sport Baskets Bonn verpflichten Center Lars Thiemann Stand: 28.02.2024 18:21 Uhr

Die Telekom Baskets haben sich mit Center-Talent Lars Thiemann (23) verstärkt und damit auf die Verletzung von Benedikt Turudics reagiert.

Der 2,13 Meter große deutsche U-Nationalspieler spielt derzeit noch für die Loyola Marymount University in Los Angeles (USA) und wird nach dem ende der laufenden College-Saison Mitte März nach Bonn wechseln. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit.

"Nach Benedikt Turudics Verletzung waren wir lange auf der Suche nach einem Ersatz, den wir jetzt mit Lars Thiemann gefunden haben", sagt Baskets-Headcoach Roel Moors. "Er ist ein traditioneller Center, der mit einem guten Körper und guten Händen ausgestattet ist. Nach dem Abschluss seines Studiums in den USA wird er bei uns in Bonn seine Profilaufbahn beginnen. Wir hoffen, dass er sich schnell an den Liga-Rhythmus gewöhnt. Als zusätzlicher Big Man wird er uns aber schon direkt dabei helfen, dass wir wieder besser trainieren können, was sehr wichtig für uns ist."

In der College-Liga NCAA 1 kommt Thiemann in 23 Spielen für seine Universität auf 6,7 Punkte und 4,3 Rebounds pro Spiel. Der gebürtige Duisburger spielte von 2016 bis 2019 für die Bayer Giants Leverkusen in der Jugend.