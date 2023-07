WDR-Sport Baskets Bonn: Fobbs kommt, Morgan geht Stand: 06.07.2023 16:53 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben den US-Amerikaner Brian Fobbs verpflichtet.

Der 25 Jahre alte Guard kommt aus Belgien und erhält einen Vertrag für die kommenden beiden Spielzeiten, wie der deutsche Basketball-Vizemeister am Donnerstag mitteilte. In der vergangenen Saison erzielte Hobbs in der BNXT-League im Schnitt 20,1 Punkte, sicherte sich 5,6 Rebounds und verteilte 2,4 Assists.

Im Januar hatte Fobbs seine Saison bei den Kangoeroes Mechelen allerdings aufgrund einer Achillessehnenverletzung nach 20 Spielen vorzeitig beenden müssen, befindet sich aber wieder im Training.

"Fobbs ist ein sehr physischer, schneller Spieler. Er ist stark im Eins-gegen-Eins, hat aber trotzdem immer das Auge für seine Mitspieler", sagte der neue Bonner Trainer Roel Moors zur 1,96 Meter großen Verpflichtung.

Morgan wechselt nach Frankreich

Jeremy Morgan verlässt die Rheinländer hingegen. Der bisherige Co-Kapitän wechselt nach Frankreich zu JL Bourg. In der abgelaufenen Saison kam Morgan wegen einer Nackenverletzung zunächst nur auf 24 Einsätze, ehe er in den Playoffs wieder in sechs Partien dabei war.