WDR-Sport Basketball: Bonn-Erfolgstrainer Iisalo geht nach Paris

Basketball: Bonn-Erfolgstrainer Iisalo geht nach Paris Stand: 29.06.2023 13:27 Uhr

Der finnische Trainer Tuomas Iisalo wird neuer Chefcoach bei Paris Basketball. Der 40-Jährige stand zuletzt zwei Jahre bei den Baskets Bonn an der Seitenlinie.

Dort wurde er zweimal als BBL-Trainer der Saison ausgezeichnet und führte den Verein zum ersten Titel der Vereinsgeschichte. Neben dem Sieg in der Champions League überzeugte Iisalo mit Bonn auch in der Bundesliga, in der die Rheinländer im Finale gegen Ulm (1:3) verloren und das Double verpassten.

Der Nachfolger Iisalos in Bonn steht mit Roel Moers, vorher Cheftrainer der BG Göttingen, bereits fest.