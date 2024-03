WDR-Sport ASV Hamm-Westfalen verpasst Sprung auf Aufstiegsplatz Stand: 27.03.2024 21:25 Uhr

Der ASV Hamm-Westfalen hat das Verfolgerduell in der 2. Handball-Bundesliga gegen die SG BBM Bietigheim knapp verloren und damit den Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst.

Die Mannschaft von ASV-Trainer Michael Lerscht musste sich am Mittwochabend in der ausverkaufen Westpress Arena in einer dramatsichen Partie mit 32:33 (18:18) geschlagen geben. In der Tabelle konnte der Tabellenzweite aus Bietigheim damit Platz zwei festigen und den Vorsprung auf Hamm-Westfalen auf drei Punkte ausbauen.

ASV kann Führungen nicht halten

Das Spiel begann mit enorm hohem Tempo. Nach nur 98 Sekunden lag der ASV bereits mit 3:1 in Führung, die Gäste glichen aber umgehend aus. Beide Mannschaften blieben auch danach treffsicher und schenkten sich Tor um Tor ein. Nach einer Viertelstunde konnten sich die Hammer durch Tore von Yonatan Dayan und Fabian Huesmann erneut einen knappen Zwei-Tore-Vorsprung erspielen (11:9), gefolgt von einer Bietigheimer Auszeit. Diesen Vorsprung hielten die Hausherren lange, kassierten aber in der letzten Sekunde der ersten Hälfte noch den Ausgleichstreffer zum 18:18 durch einen Siebenmeter von Tom Wolf.

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte sah Bietigheims Juan De La Pena die Rote Karte und der ASV ging wieder mit zwei Toren in Führung (21:19/33.). Erneut kam Bietigheim zurück und glich kurz darauf zum 21:21 aus (35.). Immer wieder ging der ASV in Führung, konnte sich aber nie wirklich absetzen.

Velz nicht aufzuhalten

Fünf Minuten vor dem Ende war die Partie beim Stand von 30:30 ausgeglichen und es ging in eine dramatische Schlussphase. Dort blieb es bei einem offenen Schlagabtausch. Nach einer Bietigheimer Auszeit gelang Alexander Velz sechs Sekunden vor dem Ende der 33:32-Siegtreffer für die Gäste.

Velz war mit zehn Toren auch bester Schütze der Partie, beim ASV kam Fabian Huesmann auf acht Treffer.