WDR-Sport Arminia leiht Wintzheimer aus Stand: 05.07.2023 19:38 Uhr

Manuel Wintzheimer wechselt auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg zu Arminia Bielefeld.

Der DSC Arminia hat am Mittwoch Manuel Wintzheimer vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Die Vereinbarung über die Leihe gilt bis zum 30. Juni 2024. Der 24-jährige Stürmer kommt mit der Erfahrung aus 112 Spielen in der 2. Bundesliga, in denen er für den Hamburger SV, den VfL Bochum, den 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig insgesamt 15 Tore erzielte.

"Wir bekommen mit Manuel einen Spieler, der seit der U15 alle U-Nationalmannschaften des DFB durchlaufen hat und beim FC Bayern München in der Jugend ausgebildet wurde. Dass Manuel uns zugesagt hat und wir mit dem 1. FC Nürnberg ein Leihgeschäft vereinbaren konnten, freut uns sehr und ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Kaderzusammenstellung", erklären Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat.