WDR-Sport Arminia Bielefeld in Mannheim zwischen Unvermögen und Pech

Der DSC Arminia Bielefeld hat beim SV Waldhof Mannheim einen Rückschlag im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga hinnehmen müssen. Es war Unvermögen bei der eigenen Chancenverwertung, aber auch Pech im Spiel.

So unterlag Bielefeld in Mannheim am Freitag (15.03.2024) mit 0:1 (0:1). Den goldenen Treffer für den SV Waldhof besorgte Samuel Abifade (32. Minute). Die Arminen, die sich an diesem Tag vergeblich abmühten, ließen Mannheim damit auf zwei Zähler heranrücken. Bielefeld hat 33 Punkte auf dem Konto, die Mannheimer belegen als 17. den ersten Abstiegsplatz.

Arminia Bielefeld vergibt Großchancen und wird bestraft

Es war ein eher holpriger Beginn in Mannheim. Viel Stückwerk im Spielaufbau, viele Fehlpässe, der Ballbesitz wechselte häufig - doch nach ein paar Minuten eroberten die Bielefelder mehr Spielanteile und gewannen langsam die Oberhand.

Das schlug sich darin nieder, dass der DSC auch die ersten richtig guten Möglichkeiten der Partie hatte. Zunächst köpfte Lukas Klünter den Ball aus Versehen genau in den Lauf von Bielefelds Merveille Biankadi, der im Duell mit Mannheim-Torwart Omer Hanin aber zweiter Sieger blieb (10.). Wenig später wurde es fast schon fahrlässig, als Sam Schreck sich freistehend praktisch die Ecke aussuchen konnte, den Ball aber vorbei schob (16.).

Waldhof-Schlussmann Hanin parierte im ersten Durchgang auch noch stark gegen Louis Oppie (37.), der bei seinem Volley-Abschluss im Strafraum den Ball nicht richtig traf. Pech war auch noch dabei, als Mael Corboz mit einem strammen Distanzschuss den Pfosten traf (43.).

Foul von Boyd an Lannert beim Gegentreffer?

Dass die Arminia ihre guten Chancen nicht nutzte, rächte sich mit dem Halbzeitrückstand. Denn Mannheims Abifade war nach einer guten halben Stunde bei seinem Kopfball alleine gelassen worden.

Doch die schmeichelhafte Führung für den Waldhof hatte einen faden Beigeschmack: In der Entstehung hatte Terrence Boyd Christopher Lannert im Zweikampf mit dem Arm im Gesicht getroffen, woraufhin der Arminia-Rechtsverteidiger zu Boden ging. Das Schiedsrichterteam um Wolfgang Haslberger schritt nicht ein, die Gastgeber spielten weiter, es folgte über die Seite von Lannert das Tor für Mannheim.

DSC nochmal im Pech: Boujellab an die Latte

Kurz nach dem Wiederanpfiff brannten einige Arminia-Anhänger erstmal Pyrotechnik ab, das Spiel wurde unterbrochen. Schon vor dem Anpfiff der ersten Hälfte hatten auch die Waldhof-Anhänger für einen verzögerten Spielbeginn gesorgt, auch da war Pyrotechnik der Grund.

Danach ging es recht munter weiter, ohne aber, dass die Partie echte Highlights zu bieten hatte. Bielefeld spielte phasenweise ordentlich nach vorne, doch die Abstimmung ließ meist zu wünschen übrig. Mittelstürmer Fabian Klos kam gegen das Waldhof-Bollwerk einfach nicht in richtig gute Positionen, seine Mitspieler konnten ihn kaum mal in Szene setzen.

Es gab noch ein paar Chancen auf beiden Seiten - und erneut Pech für die sich leidenschaftlich abmühenden Bielefelder: Joker Nassim Boujellab traf wieder nur das Aluminium, diesmal war es die Latte, die den Arminia-Ausgleich verhinderte (79.).

Westfalenpokal gegen Münster, Duisburg am Ostersonntag

Für Arminia Bielefeld steht nun trotz der Länderspielpause ein Spiel an: das Westfalenpokal-Halbfinale gegen Preußen Münster (Samstag, 23.03., 14 Uhr). Danach geht es in der 3. Liga weiter mit einem Heimspiel gegen den Keller-Konkurrenten MSV Duisburg (Ostersonntag, 31.03., 19.30 Uhr).