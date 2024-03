3. Liga Arminia Bielefeld gewinnt Westfalenduell in Dortmund Stand: 09.03.2024 16:01 Uhr

Arminia Bielefeld hat beim Drittliga-Spiel in Dortmund wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt.

Die Ostwestfalen setzten sich am Samstag mit 2:0 (2:0) gegen Borussia Dortmund II durch.

Angetrieben rund 3.000 Arminia-Fans strotzten die Gäste im Stadion Rote Erde vor Selbstbewusstsein. In der elften Minute gelang Bielefeld der Führungstreffer: Nach einer Ecke von Christopher Lannert konnte der BVB II die Situation nicht klären, sodass der Ball zu Merveille Biankadi kam, der aus sechs Metern ins Tor traf.

Auch danach war die Arminia die spielbestimmende Mannschaft. In der 22. Minute vergab Arminia-Routinier Fabian Klos eine gute Chance, als er einen Kopfball aus aussichtsreicher Position neben das Tor setzte.

Wenig später erzielte Arminia Bielefeld dann aber doch den zweiten Treffer: Nach einer Ecke flankte Lannert kurz an den Fünfmeterraum, wo Marius Wörl völlig frei stand und den Ball per Kopf ins lange Ecke des Dortmunder Tors verlängerte (30.).

Dortmund II wird nur selten gefährlich

Dem BVB II merkte man das Fehlen seines Spielgestalters Ole Pohlmann deutlich an. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler stand Dortmunds U23-Trainer Jan Zimmermann nicht zur Verfügung, weil er in den Kader der BVB-Profis für die Bundesliga-Partie in Bremen am Samstagabend berufen worden war. In Pohlmanns Abwesenheit wurden die sonst so spielstarken Dortmunder nur selten gefährlich.

In der 44. Minute hatten die Gastgeber dann aber doch die große Chance zum Anschlusstreffer: Nach gutem Pass in den Lauf lief Julian Hettwer frei auf Bielefeld-Keeper Jonas Kersken zu - sein Schuss landete aber neben dem Tor.

Kaum Torgefahr durch Dortmund II

In der zweiten Halbzeit blieben die Ostwestfalen vor insgesamt rund 6.300 Zuschauern souverän. Sie hielten die Dortmunder weitestgehend auf Distanz zu ihrem Tor. Großen Druck konnte der BVB-Nachwuchs nicht mehr erzeugen.

In der Schlussphase hatte die Elf von Bielefeld-Coach Michél Kniat noch Chancen zu einem dritten Treffer, es blieb aber bis zum Schlusspfiff beim 2:0 für die Arminia. Die Bielefelder verbuchten damit mal wieder drei Punkte, nachdem sie die drei vorherigen Drittliga-Spiele nicht gewinnen konnten. Die Ostwestfalen kletterten durch den Auswärtssieg auf den 15. Tabellenplatz und vergrößerten den Abstand zu den Abstiegsplätzen auf fünf Punkte. Für den BVB II hingegen war es die zweite Niederlage in Folge.

Arminia muss nun nach Mannheim, BVB II nach Essen

Für Arminia Bielefeld geht es am Freitag (15.03.2024, 19.00 Uhr) mit einem Kellerduell beim Tabellen-17. Waldhof Mannheim weiter. Für den BVB II steht zwei Tage später ein Derby an: Der Dortmunder Nachwuchs gastiert bei Rot-Weiss Essen, Anstoß ist um 13.30 Uhr.