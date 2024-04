WDR-Sport Alemannia Aachen - das große Lechzen nach der Aufstiegsparty Stand: 19.04.2024 12:21 Uhr

In der Regionalliga West können die Fußballer von Alemannia Aachen den Aufstieg am Wochenende eintüten, wenn der Wuppertaler SV patzt. Trainer Heiner Backhaus fordert harte Arbeit, macht aber keinen Hehl aus seiner Lust auf eine Aufstiegsparty.

Von Julian Tilders

Vorfreude ist die schönste Freude, sagt der Volksmund. Ob das aber unter den Fans des West-Regionalligisten Alemannia Aachen auch so gilt, darf bezweifelt werden. Schließlich lechzen sie nach dem Moment, wenn der Aufstieg ihres Vereins in die 3. Liga und die Rückkehr in den bundesweiten Profifußball nach langem Leidensweg endlich perfekt ist - und nach der großen Aufstiegsparty.

Feiern, das beherrscht auch Heiner Backhaus. Der 42-jährige Trainer hat immerhin schon mal den Rheinlandpokal mit Rot-Weiß Koblenz gewonnen. Doch eine Drittliga-Aufstiegsparty in Aachen würde diese Erfahrung wohl in den Schatten stellen. "Stand jetzt" wolle er davon zwar noch nichts wissen, führte der Coach beim Pressegespräch vor dem Spiel am Samstag (14 Uhr) beim SC Paderborn II aus. Und ließ dann durchblicken: "Aber ich würde schon gerne feiern, ist ja logisch."

Alemannia hofft auf Patzer des Wuppertaler SV

Damit bei den Alemannen nach einem Sieg in Paderborn im übertragenen Sinne die Sektkorken knallen - und im praktischen Sinne Backhaus mit viel Bier von seinen Spielern geduscht wird - muss allerdings der Wuppertaler SV auch sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II verlieren. Dann wäre Aachen (derzeit 66 Zähler) bei noch vier ausstehenden Spielen und maximal zwölf zu vergebenen Punkten uneinholbar für den WSV (im Moment 55 Punkte).

Er ist der Architekt des wahrscheinlichen Aachener Aufstiegs: Heiner Backhaus.

Klar, dass bei den Fans die Rechenschieber längst heißgelaufen sind, wann der Aufstieg in den nächsten Spielen endgültig feststehen würde. "Zum Glück machen es die Fans, rechnen war nie meine Stärke", sagte Backhaus. "Deswegen verlasse ich mich lieber drauf, dass wir Siege holen müssen. Und das wird schwer genug. Wenn es dann so weit wäre, dann wird auch gefeiert. Aber vorher wird noch ein hartes Stück Arbeit auf uns zukommen."

Nils Winter kehrt zurück in Aachener Aufgebot

Denn Backhaus' Team hat zwar am letzten Spieltag Rot Weiss Ahlen mit 3:0 geschlagen, doch mit der Leistung war der 42-Jährige nicht zufrieden. "Wir sollten in den Spiegel gucken und sagen: 'Die Leistung war nicht gut.' Wenn wir mit der Haltung hinfahren, wird es wahrscheinlicher, dass es was zu feiern gibt, als wenn wir uns jetzt nur auf die Schultern klopfen lassen und die Stunden rückwärts zählen."

In Paderborns Zweitvertretung, die als Tabellen-13. noch gegen den Abstieg kämpft, könnten am Samstag naturgemäß auch Profis aus der 2. Liga aushelfen. "Wir spielen gegen eine verdammt gute Mannschaft. Die natürlich auch, wenn sie Verstärkung von oben bekommt, sich auf Top-Regionalliga-Niveau befinden wird - wenn nicht besser", sagte Backhaus.

Den Aachener Kader wieder verstärken wird Rechtsverteidiger Nils Winter. Er hat die Rückkehr in den Kader nach seinem Bänderriss Anfang März "in Rekordzeit" geschafft, zeigte sich der Trainer erfreut. Zum Konkurrenzkampf im Kader sagte Backhaus: "Ich freue mich immer, wenn alle da sind. Denn das erhöht den Druck auf dem Kessel und den brauchen wir."

Fans als Faktor - doch es gibt Furcht vor rechter Gewalt

Druck auf dem Kessel - der kommt am Samstag auch von den 3.600 Fans, die das Team nach Ostwestfalen begleiten werden. Die Alemannia führt standesgemäß die Fan-Tabelle der Regionalliga West an, im Schnitt kommen über 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Heimspielen im Tivoli. Selbst bundesweit kann unter den Viertligisten Aachen da niemand das Wasser reichen.

Bestbesuchte Klubs in den deutschen Regionalligen (Stand: 19.04.24) Klub Durchschnitt Fans pro Heimspiel Regionalliga Alemannia Aachen 18.407 West Energie Cottbus 7.253 Nordost Kickers Offenbach 6.256 Südwest SV Meppen 5.953 Nord Rot-Weiß Erfurt 5.800 Nordost

Und die Fans sorgen für eine Wucht, die dem Team zusätzliche Kraft gibt, erklärte Backhaus schon vor einigen Wochen gegenüber dem "RevierSport": "Bei Alemannia Aachen ist jedes Spiel ein Endspiel und das ist geil. (...) Du musst das Feuer gar nicht selber legen, sondern das machen die Fans." Da erklärt es sich von selbst, dass ein gewaltiger, emotionaler Dammbruch beim Aufstieg vorprogrammiert ist.

Was die Stimmung in der Kurve angeht, deckten Recherchen von "Sport inside" allerdings zuletzt die Angst vieler Fans vor der Rückkehr rechter Gewalt auf. Der Erfolg der Alemannen ziehe auch Rechtsextreme wieder an. Der Verein wehrte sich kürzlich mit einer Erklärung, man sei strikt gegen Rechtsextremismus. Aktuelle Nachfragen der Sportschau beantwortete der Klub nicht.