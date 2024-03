3. Liga Viktoria Köln siegt glücklich gegen Lübeck Stand: 31.03.2024 11:48 Uhr

Viktoria Köln hat wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt eingefahren. Gegen den VfB Lübeck war's am Ostersonntag beim 1:0 (0:0)-Sieg aber kein Spiel für Feinschmecker. Das Goldene Tor gelang dem erst 17-jährigen Said El Mala (66.).

Die 1:2-Auswärtsniederlage in Aue vor der Länderspielpause hatte Viktoria-Trainer Olaf Janßen sauer gemacht, er hatte bei seinem Team nicht genügend Einsatz und Biss feststellen können. "Wir stehen vor harten Wochen gegen Gegner, die mit allem kämpfen, was sie haben", hatte er seinem Team prophezeit.

Ein solcher Kontrahent stellte sich mit dem VfB Lübeck am Ostersonntag im Kölner Stadion vor. Die Norddeutschen stecken auf dem vorletzten Platz der Tabelle mitten im Abstiegsschlamassel - und begannen in Höhenberg verhalten. Weil das auch die Viktoria tat, sahen die rund 2.000 Zuschauer erst einmal nicht viel Erbauliches.

De Meester traut sich etwas

Die erste nenneswerte Szene eerspielte sich die Viktoria nach elf Minuten, als der junge Luca de Meester im Mittelfeld mal ein Solo anzog und von Routinier Mirko Boalnd nur per Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Freistoß aus 20 Metern schoss Jeremias Lorch aber schwach in die Lübecker Abwehrmauer.

De Meester - ausgebildet in der Jugend des 1. FC Köln und seit 2022 bei der Viktoria - war das belebende Element im Viktoria-Spiel. Insgesamt zeigte das Team im ersten Abschnitt aber einfach zu wenig Offensivdrang. Und hätte sich nicht beklagen können, wenn es nach 26 Minuten 0:1 gestanden hätte. Lübecks Robin Velasco hatte den Ball von rechts perfekt in die Mitte in den Lauf zu Marius Hauptmann gespielt der frei durch war, aber aus halblinker Position aus zwölf Metern an einer starken Fußabwehr von Ben Voll scheiterte.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann Riesen-Glück für die Viktoria: Lübecks Hauptmann wurde im Viktoria-Strafraum klar von Michael Schultz getroffen. Die Pfeife des Unparteiischen bleib aber stumm.

Viktoria mit Schwung aus der Kabine - 17-Jähriger trifft

Viktoria-Coach Janßen hatte seinen Jungs in der Pause offenbar Bescheid gesagt - jedenfalls kamen die Hausherren mit deutlich mehr Offensivgeist aus der Kabine. Was sich bald auszahlte. Der erst 17-jährige Said El Mala, der sein Debüt in der Profimannschaft feierte, knallte die Kugel nach einer Kopfballverlängerung von Lars Dietz aus spitzem Winkel in den rechten Winkel - ein Traumtor.

Damit vergrößerten die Kölner die Distanz auf die Abstiegsränge vorerst auf zehn Zähler. Gegner Lübeck bleibt auf dem vorletzten Tabellenrang stecken.

Am nächsten Wochenende steht der Viktoria eine lange Auswärtstour bevor. Es geht am Samstag bei 1860 München im Grünwalder Stadion um die nächsten Punkte.