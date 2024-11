Frauenfußball | Bundesliga Zwei Gegentore in der Nachspielzeit - TSG Hoffenheim verliert bei RB Leipzig Stand: 03.11.2024 16:24 Uhr

Die TSG Hoffenheim unterliegt in der Frauenfußball-Bundesliga 1:3 (0:0) bei RB Leipzig. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit.

Von Beginn an war die Partie zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim unterhaltsam. RB hätte nach wenigen Minuten bereits mit 2:0 führen können, doch Hoffenheims Torhüterin Laura Dick war zur Stelle und parierte mehrfach stark. Auch die TSG kam immer wieder in den gegnerischen Strafraum, die Abschlüsse waren aber bei weitem nicht so klar wie die der Gastgeberinnen. Insgesamt war es eine Halbzeit auf Augenhöhe, wobei RB etwas besser war als Hoffenheim. Leipzig hatte mehr Spielanteile und mehr Zug zum Tor.

RB Leipzig entscheidet das Spiel spät

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff fiel dann das erste Tor des Spiels. Marlene Müller zog aus rund zwölf Metern wuchtig ab und ließ Dick dieses Mal keine Chance (55.). Obwohl die Partie nach der Führung der Gastgeberinnen deutlich abflachte und Torraumszenen selten wurden, gab es in der 78. Minute den zweiten Treffer der Partie. Ein wenig aus dem Nichts erzielte Dominika Grabowska den 1:1-Ausgleich für die TSG Hoffenheim. Die zuvor eingewechselte Chiara Hahn kam mit Tempo über den rechten Flügel und flankte gefühlvoll an den zweiten Pfosten. Aus rund 14 Metern kam Grabowska komplett freistehend zum Abschluss und versenkte den Ball mit links in der oberen rechten Ecke.

Für einen Punktgewinn reichte das Tor aber nicht. In der Nachspielzeit erzielte RB Leipzig noch zwei Treffer und entschied schließlich die Partie. Zunächst traf Giovanna Hoffmann vom Elfmeterpunkt (90.+2), wenig später war es wieder Hoffmann, die mit einem Linksschuss zum 3:1 traf und für die Entscheidung sorgte (90.+4). Die Leipzigerinnen feierten damit saisonübergreifend den neunten Heimsieg in Folge.

TSG Hoffenheim gegen VfL Wolfsburg unter Druck

Für die TSG Hoffenheim ist es die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen in Serie. Die Kraichgauerinnen rutschen auf Platz sieben ab, RB ist vorbei gezogen und Tabellenfünfter. Als Nächstes empfängt die TSG am kommenden Samstag (12:00 Uhr) den siebenmaligen Deutschen Meister VfL Wolfsburg. Keine leichte Aufgabe, zumal die Hoffenheimerinnen schon etwas unter Druck stehen. Wenn die TSG den Anschluss zu den Champions League-Plätzen nicht verlieren möchte, sollte sie gegen Wolfsburg punkten.

