Eishockey | DEL Wild Wings verlieren drittes Spiel in Serie - Adler siegen Stand: 23.12.2023 19:17 Uhr

Die Schwenninger Wild Wings müssen sich im letzten Spiel vor Weihnachten den Fischtown Pinguins mit 1:2 geschlagen geben - ein Rückschlag vor dem Derby gegen die Adler Mannheim, die in Wolfsburg gewinnen.

Der harte Check von Will Weber gegen den Kopf von Dominik Uher war so etwas wie der Knackpunkt des Spiels. Denn bis dahin hatten die Schwenninger Wild Wings das Spiel gegen die Fischtown Pinguins aus Bremenhaven weitgehend im Griff. Doch nach Video-Beweis musste der Wild-Wings-Verteidiger runter vom Eis (13.). Für die Wild Wings bedeutete das: Fünf Minuten in Unterzahl - weil kurz zuvor auch Ben Marshall wegen Beinstellens auf die Strafbank musste, mussten die Schwarzwälder sogar eine Weile mit zwei Mann weniger verteidigen.

Die Fischtown Pinguins waren plötzlich zurück im Spiel und Schwenningen unter Druck. Es war Keeper Joacim Eriksson zu verdanken, dass die Wild Wings diese Phase ohne Gegentor überstanden. Anschließend war es ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste Chance für die Wild Wings hatte Daniel Pfaffengut, der den Puck an den Pfosten schoss (36.). Wenige Minuten später zielte Lukas Kälble auf der anderen Seite noch genauer und schoss die Wild Wings in Rückstand - keine 30 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels.

Hungerecker traf für die Wild Wings zum Ausgleich

Im letzten Drittel drehten die Wild Wings noch einmal auf und kamen sogar in Unterzahl zu besten Chancen. Doch Phil Hungerecker und Ken-Andre Olimb scheiterten an Pinguins-Keeper Kristers Gudlevskis (beide 43.). Wenige Minuten später ließ Hungerecker dem lettischen Goalie jedoch keine Chance, als er mit einem schönen Schlenzer in den Winkel zum Ausgleich traf (49.).

Doch als sich das Team von Trainer Steve Walker aufmachte, den Siegtreffer zu erzielen, traf Colt Conrad mit einem Volley-Schuss in Baseball-Manier für Bremerhaven zum Endstand. Das 1:2 war dritte Niederlage in Serie für die Wild Wings, die Heiligabend mit 45 Punkten auf Platz acht der DEL-Tabelle verbringen. Doch schon am zweiten Weihnachtsfeiertag haben die Schwarzwälder die Chance auf Wiedergutmachung. Dann treten die Wild Wings im Baden-Württemberg-Duell in Mannheim an.

Adler mit starkem ersten Drittel zum Sieg

Die Kontrahent geht mit viel Selbstbewusst in das Spiel. Denn die Adler feierten beim ungefährdeten 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) bei den Grizzlys Wolfsburg den vierten Sieg in Folge und schoben sich mit 46 Punkten an Schwenningen vorbei auf Rang acht. Dabei zog Mannheim binnen 123 Sekunden durch David Wolf (5.), Maximilian Eisenmenger (6.) und Jordan Szwarz (7.) vorentscheidend davon.

