Fußball | Landespokal WFV-Pokal: VfR Aalen steht im Finale und drückt Ulm die Daumen

Mit einem Sieg beim Landesligisten TSV Buch hat sich der VfR Aalen ins Finale des WFV-Pokals geschossen – und drückt für den Traum vom DFB-Pokal jetzt dem SSV Ulm die Daumen.

Der VfR Aalen hat sich mit einem Sieg beim TSV Buch den Einzug ins Finale des WFV-Pokals gesichert. Lasse Jürgensen (24. Spielminute) hatte den Regionalligisten in Führung gebracht, Niklas Riedel traf nur eine Minute später zum Ausgleich. As Ibrahima Diakité (49.) und Steffen Kienle (64.) sorgten für das zwischenzeitliche 3:1 für den VfR. Buch kam dank des Treffers von Tim Voß (80.) noch einmal zurück. Doch Daniel Rapp sorgte am Mittwoch (01.05.2024) in der fünften Minute der Nachspielzeit für die Entscheidung und den 4:2-Endstand.

Remis zur Halbzeit

Dabei war im Felsenstadion in Buch vor 1.812 Fans alles angerichtet für eine Pokalüberraschung. Denn Buch stemmte sich früh gegen die Offensive der Gäste aus Aalen. Keeper Benjamin Maier-Fuchs präsentierte sich stark und parierte gleich mehrere Abschlüsse des Regionalligisten.

In der 24. Minute aber musste Maier-Fuchs dann hinter sich greifen. Jürgensen drückte den Ball zur Führung für Aalen über die Linie. Die Hausherren vom Rückstand aber unbeeindruckt - und mit der prompten Antwort: Riedel war nach einem schnellen Angriff zur Stelle und traf zum 1:1 (25.). So ging es mit dem Remis in die Pause.

Finaltag der Amateure am 25.05.2024 Die Finalspiele im Südwesten im Überblick: SWFV: TSV Schott Mainz (4. Liga) - SV Gonsenheim (5. Liga) Rheinland: SG Schneifel (6. Liga) – TuS Koblenz (4. Liga) Baden: 1. FC Mühlhausen (6. Liga) – SV Sandhausen (3. Liga) Südbaden: SC Lahr (6. Liga) – FC 08 Villingen (5. Liga) Württemberg: SG Sonnenhof Großaspach/SSV Ulm 1846 – VfR Aalen

Nach dem Seitenwechsel kam Aalen mit mehr Zug zum Tor aus der Kabine und ließ sich auch von den lautstarken Heimfans und ihrem rot-weißen Konfetti nicht beeindrucken. Diakiteé umkurvte in der 49. Minute Buchs Schlussmann Maier-Fuchs und schob zum 2:1 für den Favoriten ein.

Kienle erhöhte in der 64. Minute nach einem präzisen Zuspiel von Yannik Thermann auf 3:1. In der Schlussphase bemühte sich Buch nach Kräften. In der 80. Minute war es dann Voß, der nach einer Ecke für Buch traf. Rapp aber besorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit den 4:2-Endstand.

VfR Aalen: Daumen drücken für den SSV Ulm

Aalen drückt im zweiten Halbfinale des Tages (läuft seit 17:30 Uhr) jetzt dem SSV Ulm gegen Großaspach die Daumen. Denn die Ulmer spielen in der kommenden Saison aufgrund ihrer starken Saison in der 3. Liga und einem Platz in den Top Vier auf jeden Fall im DFB-Pokal.

Sollte es Ulm also ins WFV-Pokalfinale schaffen, stünde auch der VfR als Finalgegner bereits vor dem Endspiel am 25. Mai sicher in der ersten Runde des DFB-Pokals.

