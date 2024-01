Turnen | Rhythmische Sportgymnastik Weltmeisterin Darja Varfolomeev: Spektakulärer Auftritt bei Turngala in Stuttgart Stand: 08.01.2024 08:17 Uhr

Das Erfolgsjahr 2023 mit ihren fünf Goldmedaillen ist für Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden Geschichte. Ins neue Jahr startet die 17-jährige Gymnastin mit einem spektakulären Auftritt bei der Turngala des badischen und schwäbischen Turnerbundes in Stuttgart.

Da steht sie mit ihren flauschigen Stiefeln, um die Füße warm zu halten. Locker, relaxt, aber bereits fokussiert auf ihren ersten Auftritt 2024. Darja Varfolomeev, der Topstar bei dieser Zwölf-Städte-Turngala des badischen und schwäbischen Turnerbundes. Die Arena in Stuttgart am Samstag ist ausverkauft. Viele kommen wegen der sechsmaligen Weltmeisterin.

Über Weihnachten und Silvester gönnt sie sich ein bisschen Freizeit mit der Familie, aber auch da ist sie diszipliniert. "Ein bisschen was habe ich schon gemacht. Trainiert habe ich nicht, aber ein bisschen gedehnt," erzählt sie SWR Sport. Ihre unfassbare Flexibilität ist eben das Ergebnis harter Arbeit.

Ein Leben für die Rhythmische Sportgymnastik

Die Rhythmische Sportgymnastik ist ihr Leben und ihr Traum. Deshalb hat sich Dascha, wie Darja Varfolomeev genannt wird, für ihre Show auch den Song "Born this Way" von Lady Gaga als Titel ausgesucht. Die folgenden Zeilen des Welthits beschreiben auch das Leben von Varfolomeev passend:

"Meine Mutter hat mir gesagt, als ich noch jung war:

Wir sind alle als Superstars geboren

Sie bürstete mein Haar und legte mir Lippenstift auf

Vor dem Spiegel ihres Make-up Tisches

Ich bin auf dem richtigen Weg

Ich bin nunmal so geboren"

Varfolomeev mit Risiko beim ersten Auftritt 2024

Statt der üblichen Reifen, Ball, Keulen oder Band stehen bei der Turngala ein Tisch und ein Stuhl auf der Bodenfläche, total ungewöhnlich für eine Gymnastin. "Ich zeige in dieser Show nicht nur Elemente aus der Rhythmischen Sportgymnastik", erklärt Varfolomeev, "sondern auch Tanz und Akrobatik, einfach meinen Weg. Dafür haben wir auch die Musik ausgesucht."

Die Zuschauer in der Halle glauben am Samstag kaum, was sie da sehen. Darja Varfolomeev zeigt akrobatische Bewegungen auf einem Tisch und springt in so spektakulärer Art und Weise über einen Stuhl, dass vielen der Atem stockt. Die 17-Jährige liebt Herausforderungen und überschreitet auch so manche Grenzen. "Ein ganz bisschen Angst habe ich schon," gibt sie zu. "Der Abgang vom Stuhl ist risikoreich, da kann man sich schon verletzen, aber ich hoffe, es wird alles gut sein."

Höhepunkt 2024: Olympische Spiele in Paris

Und es ging alles gut. In beeindruckender und völlig neuer Art und Weise hat Darja Varfolomeev den ersten Auftritt im Olympiajahr 2024 absolviert. Nach der Gala steht aber erstmal wieder der harte Trainingsalltag im Mittelpunkt, denn in diesem Jahr ist bei Dascha alles auf DEN Höhepunkt, die Olympischen Spiele in Paris, ausgerichtet. Als sechsmalige Weltmeisterin ist Varfolomeev die Topfavoritin für die Spiele im Sommer.

Darja Varfolomeev - Olympia wichtiger als Schule

Eine Belastung ist diese Erwartungshaltung für die 17-Jährige aber nicht. "Es sind ja die ersten Olympischen Spiele und so ist es schon etwas ganz Besonderes für mich, einfach nur dabei zu sein", sagt sie über ihre Ziele. "Es ist mein absoluter Traum, deswegen schaue ich eher nicht auf die Medaillen." Ihre Neujahrswünsche sind bescheiden. 2024 will sie einfach immer nur ihr Bestes zeigen und vor allem gesund bleiben. Alles andere ist für Darja Varfolomeev Zugabe.