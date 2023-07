Leichtathletik | Weitsprung Wegen Verletzung: Malaika Mihambo sagt WM-Start ab Stand: 18.07.2023 15:46 Uhr

Die Titelverteidigung fällt aus: Weitsprung-Star Malaika Mihambo (29) aus Heidelberg hat ihren Start bei der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) abgesagt.

"Ich bin sehr traurig, dass die Saison nicht wie geplant stattfinden und ich bei der WM in Budapest nicht an den Start gehen kann", sagte Mihambo, die in Ungarn ihren Gold-Hattrick anpeilen wollte: "Ich bin, wie man bei den deutschen Meisterschaften gesehen hat, in absoluter Top-Form in Richtung WM gewesen. Das hätte ich gerne in Budapest gezeigt."

Mihambo erleidet Muskelfaserriss

Mihambo zog sich in Kassel einen kleinen Muskelfaserriss zu, zuvor hatte sich die Olympiasiegerin auf starke 6,93 Meter gesteigert. Danach war Mihambo in ein Rehazentrum in Salzburg in Behandlung gegangen, "um den Heilungsprozess optimal begleiten zu lassen und zu trainieren" - nun die Absage auch aus Rücksicht auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. "Jetzt muss ich etwas Geduld haben, um dann nächstes Jahr bei den Europameisterschaften in Rom und den Olympischen Spielen in Paris wieder alles geben zu können. Darauf liegt mein Fokus", sagte Mihambo.

Ihre Absage ist auch ein schwerer Schlag für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV), der nun ohne den größten Star nach Budapest reisen muss. Echte Medaillenanwärter werden im deutschen Team rar gesät sein.