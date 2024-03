Fußball | 3. Liga Waldhof Mannheim und Geschäftsführer Schork gehen getrennte Wege Stand: 06.03.2024 14:43 Uhr

Tim Schork ist nicht länger Sport-Geschäftsführer beim SV Waldhof Mannheim. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, gehen der 33-Jährige und der Tabellen-17. der 3. Liga künftig getrennte Wege.

Tim Schork habe dem Aufsichtsrat von Waldhof Mannheim mitgeteilt, seinen zum 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Daraufhin habe man sich in "vertrauensvollen Gesprächen" darauf verständigt, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Das teilten die abstiegsbedrohten Kurpfälzer in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Tim Schork will "neuen Weg einschlagen"

"Der SV Waldhof ist ein außergewöhnlicher Klub mit großer Tradition und einer enormen Wucht", sagte Schork. "Ich bin dankbar dafür, dass mir Verantwortung übertragen und großes Vertrauen entgegengebracht wurde. Dafür möchte ich dem Verein und der Familie Beetz herzlich danken“, so der 33-Jährige weiter. Nach viereinhalb Jahren sei es nun aber an der Zeit, "einen neuen Weg einzuschlagen".

Beetz lobt Schorks "Kompetenz" und "Einsatz"

Waldhof Mannheim bedankte sich bei Schork für seine "geleistete Arbeit, die in hohem Maße von Kompetenz, Professionalität und hohem persönlichen Einsatz" für den SVW geprägt gewesen sei. Die Zusammenarbeit sei laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Beetz zudem immer "loyal" gewesen.

Im Juli 2019 begann Schork beim SV Waldhof zunächst als Scout. Danach übernahm er die Funktion als Chefscout und wurde Assistent der sportlichen Leitung. Im Januar Januar 2022 wurde Schork dann zum Geschäftsführer Sport berufen.

Jennifer Schäfer neue Geschäftsführerin für kaufmännische Themen

Erst am Dienstag hatten die Mannheimer mitgeteilt, dass sich Jennifer Schäfer als neue Geschäftsführerin und Nachfolgerin von Markus Kompp künftig auf die kaufmännischen Themen des Clubs konzentrieren werde. Die 33-Jährige hatte zuvor die Geschäftsstelle geleitet. Der SV Waldhof liegt vor dem 29. Spieltag auf dem 17. Tabellenplatz und muss den Abstieg in die vierte Liga fürchten. Am Samstag (14 Uhr) müssen die Kurpfälzer bei Viktoria Köln antreten.

