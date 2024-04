Oktagon 62 in Frankfurt Vor Rekordkulisse? MMA-Kämpfer Christian Jungwirth steigt wieder in den Käfig Stand: 25.04.2024 14:46 Uhr

Das Fußballstadion von Eintracht Frankfurt wird am 12. Oktober zum Schauplatz für eines der größten MMA-Events der Geschichte. Mit dabei: Christian "The Kelt" Jungwirth aus Bopfingen.

Der Gegner steht noch nicht fest, doch nun ist bestätigt: Christian Jungwirth, der den Kampfnamen "The Kelt" trägt, wird bei Oktagon 62 in den Käfig steigen. Das Besondere an diesem MMA-Event ist, dass es im Stadion des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt stattfinden wird. Die Veranstalter rechnen mit einer Rekordkulisse von 55.000 Zuschauern.

YouTube-Video von SWR Sport: "MMA-Fighter Christian "The Kelt" Jungwirth: Die Kämpfe seines Lebens - 1/5 | SWR Sport"

Im März war Christian Jungwirth bei seinem Sieg über Robert Pukac in Stuttgart von rund 15.000 Fans gefeiert worden. Nun könnte Jungwirth, der aus Bopfingen (Ostalbkreis) kommt, vor mehr als vier Mal so vielen Fans seine Kämpferqualitäten unter Beweis stellen. Der Vater einer zehnjährigen Tochter hat sich in die Top Ten im Weltergewicht gekämpft und ist der erste Star, dessen Teilnahme an dem MMA-Event in Frankfurt bestätigt wurde.

Sollte der Kampfabend das Stadion in Frankfurt füllen, wäre es - nach einer Veranstaltung der polnischen Liga KSW im Warschauer EM-Stadion 2017 - das zweitgrößte MMA-Event in der Geschichte Europas. Und das neuntgrößte weltweit (Quelle: Sport1). Mit mehr als 50.000 Zuschauern wäre es in jedem Fall die größte MMA-Veranstaltung der Geschichte in Deutschland.

Gegner von Christian Jungwirth ist noch offen

Der Gegner von Christian "The Kelt" Jungwirth ist noch nicht bekannt. Die Veranstalter planen, den Kontrahenten des Bopfingers sowie die weiteren Kämpfer in den kommenden Tagen und Wochen bekanntzugeben.