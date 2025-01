Fußball | Champions League Vor Champions-League-Knaller gegen Paris: VfB Stuttgart bangt um Alexander Nübel Stand: 28.01.2025 11:19 Uhr

Der VfB Stuttgart trifft im letzten Spiel der Champions-League-Ligaphase auf den französischen Topklub Paris Saint Germain. Am Tag vor der Partie fehlte Keeper Alexander Nübel im Training.

Nübel verpasste am Dienstag (28.01.) das Vormittagstraining des VfB Stuttgart aufgrund einer Erkältung. Was das für seinen Einsatz gegen PSG (Mittwoch, 21 Uhr) bedeutet, ist aktuell offen. Sollte die Nummer eins der Schwaben ausfallen, wären Fabian Bredlow, Nübels eigentlicher Stellvertreter, oder Top-Talent Dennis Seimen die Optionen für den Einsatz im Kasten des VfB am Mittwochabend (21:00 Uhr).

Ein Fehlen Nübels wäre eine herbe Schwächung für die Schwaben. Das Spiel gegen den französischen Topklub entscheidet darüber, ob der VfB in die K.o.-Runde einzieht - oder eben nicht.

Stuttgart hat dabei alles selbst in der Hand. Mit zehn Punkten steht der VfB aktuell auf Platz 24 der Tabelle in der Ligaphase der Champions League. Der würde gerade so reichen, um den Sprung in die Playoffs zu schaffen, denn die Teams auf den Rängen 9 bis 24 erreichen die Zwischenrunde. Bei einem Sieg ist die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß sicher weiter, bei einem Remis oder einer Niederlage kommt es auf die Ergebnisse der anderen Mannschaften an.

