Fußball | Bundesliga VfB Stuttgart gewinnt auch das Testspiel gegen Arnheim Stand: 22.07.2023 20:41 Uhr

Auch ohne Trainingslager zeigte sich der VfB Stuttgart am Samstagnachmittag in guter Verfassung und besiegte den niederländischen Erstliga-Klub Vitesse Arnheim.

Nach dem Sieg im Test gegen den SSV Reutlingen hat der VfB Stuttgart auch gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim einen Testspielsieg eingefahren. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich am Samstag in Oberhaching mit 2:1 (1:0) durch. Die Partie hätte ursprünglich in Zell am See stattfinden sollen. Nachdem die Stuttgarter ihr Trainingslager in Österreich am vergangenen Mittwoch wetterbedingt abgebrochen hatten, war sie aber ins bayerische Oberhaching verlegt worden. Die Treffer des VfB erzielten Atakan Karazor (27. Minute) und Juan José Perea (78.). Der zwischenzeitliche Ausgleich gelang Arnheims Million Manhoef (46.).