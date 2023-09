Fußball | Bundesliga VfB-Offensivmann Chris Führich: schnelle Torgefahr sucht Konstanz Stand: 03.09.2023 09:42 Uhr

Er ist einer der Gewinner des Saisonstarts beim VfB Stuttgart: Chris Führich. Er kombiniert Schnelligkeit, technisches Geschick und eiskalte Torgefahr. Nur fehlte ihm bislang die Konstanz.

Vor gut zwei Jahren verpflichtete der VfB Stuttgart - noch unter Sportdirektor Sven Mislintat - den damals 23-jährigen Chris Führich aus Paderborn. Lange hatten die Schwaben in intensiven Verhandlungen um den Spätentwickler gerungen. Schließlich wollten die Paderborner ihren Top-Scorer (2. Liga 2020/21: 13 Tore / 7 Vorlagen) nicht so einfach hergeben. Letztlich einigte man sich auf drei Millionen Euro Ablöse. Seitdem spielt der Offensivspieler für den VfB - und hatte häufig mit Leistungsschwankungen zu kämpfen.

Glanzleistungen gegen Freiburg und Mainz

So zeigte Führich beim 5:0-Kantersieg gegen den SC Freiburg am 3. Spieltag der noch jungen aktuellen Saison seine Klasse: Mit zwei Toren (8., 62. Minute) agierte er zielstrebig, flink und treffsicher. Die Freiburger Defensive war sichtlich überfordert damit, den 25-Jährigen in Schach zu halten.

Im Kampf um den Klassenerhalt in der vergangenen Saison entschied Führich das wichtige Spiel gegen Mainz für den VfB. Nach seiner Einwechslung half er mit zwei Vorlagen und einem Tor entscheidend dabei mit, aus einem 1:1 noch ein 4:1 zu machen. Von vielen VfB-Fans wurde er nach diesem Spiel als Held gefeiert. Damit war er seit Cacau 2008 der erste Einwechselspieler des VfB Stuttgart mit drei Tor-Beteiligungen in einem Bundesliga-Spiel.

Parallelen zu Marco Reus

Bis zum VfB Stuttgart hatte Führich jedoch einige Stationen zu durchlaufen. Al 15-Jähriger kam er 2013 in die U16 von Borussia Dortmund. Doch dort ging es für ihn nicht wirklich voran. Über Umwege über Bochum (U17), Oberhausen (U19) und Köln landete er schließlich als Leihspieler beim SC Paderborn. Dort konnte er unter Cheftrainer Steffen Baumgart seine Fähigkeiten ausbauen und sich zum Profi entwickeln.

Als ihn Ex-Sportdirektor Sven Mislintat 2021 zum VfB holte, schrieb er Führich "eine ähnliche Geschichte wie bei Marco Reus" zu. Nicht nur in seinem Werdegang und seinem Aussehen sei er dem Dortmunder ähnlich, sondern auch auf dem Platz. Er vereine Tempo, Technik und Torgefahr, sei intelligent und zweikampfstark. Der 1,78 Meter große Angreifer sei außerdem flexibel einsetzbar.

Chris Führich: Fakten & Daten Spieler: 25 Jahre alter, 1,81 Meter großer, 70 Kilogramm schwerer Linksaußen-Stürmer Aktuelle Saison: 2 Tore und 2 Vorlagen Marktwert: 4 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) Saison 22/23: 5 Tore und 2 Vorlagen Saison 21/22: 3 Tore und 2 Vorlagen Bundesliga-Einsätze: 63 für den VfB Stuttgart Top-Scorer SC Paderborn: 2. Liga 20/21 mit 13 Toren und 7 Vorlagen

Manchmal Top, manchmal Flop

Jedoch kommt das, was Führich kann, nicht immer zum Vorschein. Dem torgefährlichen Sprinter fehlte es in vergangenen Spielzeiten häufig an Konstanz. In einigen Spielen vergab er wichtige Chancen und knüfte nicht ansatzweise an seine Fähigkeiten an. Die Folge: VfB-Coach Sebastian Hoeneß setzte ihn regelmäßig auf die Bank. Das macht ihn zu einem schwer kalkulierbaren Spieler.

In dieser Saison könnte es jedoch anders laufen: In den ersten drei Bundesliga-Partien spielte Führich jeweils von Beginn an und sammelte bereits vier Scorer-Punkte (zwei Tore, zwei Vorlagen). Trainer Hoeneß lobt zudem seine Reaktion und die ansteigende Form: "Das wünscht man sich als Trainer." Sollte Führich weiter solche Leistungen wie im Spiel gegen Freiburg zeigen, könnte er unter Hoeneß also durchaus zum Stammspieler werden.