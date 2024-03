Turnen | DTB-Pokal Turnen auf Weltklasse-Niveau: Was den DTB-Pokal ausmacht Stand: 14.03.2024 14:40 Uhr

Am Wochenende (15. bis 17. März) findet zum 39. Mal der DTB-Pokal statt. Welche Turnstarts sind dabei, wie läuft das Turnier ab und was macht es so besonders? Hier gibt es alle wichtigen Infos.

Welche Nationen nehmen am DTB-Pokal teil?

Die Abkürzung DTB steht für Deutscher Turner-Bund. Das bedeutet allerdings nicht, dass beim DTB-Pokal in der Porsche Arena in Stuttgart ausschließlich deutsche Turnerinnen und Turner ihr Können unter Beweis stellen. Athleten aus der ganzen Welt sind dabei und vertreten insgesamt 16 Nationen. Darunter beispielsweise Sportler aus Australien, Japan, den USA und Israel. Für Deutschland turnen unter anderem Meolie Jauch vom MTV Stuttgart und Andreas Toba: "Ich turne richtig gerne hier in Stuttgart, vor allem beim DTB-Pokal. Die Halle ist cool, wir fühlen uns hier zuhause und werden super unterstützt von den Fans."

Welche internationalen Turnstars sind dabei?

Freuen dürfen sich die Turnfans unter anderem auf die Chinesin Qiu Qiuyuan, die aktuelle Wetmeisterin am Stufenbarren. Bei den Männern gehört der Wintercup-Gewinner Yul Moldauer aus den USA zu den bekanntesten Gesichtern. Für Elisabteh Seitz kommt der Wettkampf zu früh. Nach ihrem Achilessehnenriss im September befindet sie sich aber auf dem Weg der Besserung. Für Meolie Jauch ist die erfahrene Seitz mehr als eine Konkurrentin auf den verbleibenden Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris: "Sie spielt eine super wichtige Rolle für mich, vor allem am Barren. Wir feuern uns an und sie gibt mir Tipps, wie ich noch was verbessern könnte. Am Ende wird die Beste den Platz bekommen und wenn ich es nicht bin, bin ich auch nicht sauer."

Der Zeitplan des DTB-Pokals 2024 Freitag, 15. März 2024



10:00: Junior Team Challenge Männer

15:30: Team Challenge Männer - Subdivision 1

18:30: Team Challenge Männer - Subdivision 2 Samstag, 16. März 2024



10:00: Junior Team Challenge Frauen

14:30: Team Challenge Frauen

18:30: Gerätefinals Männer (Junioren und Senioren) Sonntag, 17. März 2024



10:00: Gerätefinals Frauen (Juniorinnen und Seniorinnen)

14:30: Mixed Cup Stuttgart

Was macht den DTB-Pokal einzigartig?

Turnfans schwärmen von der besonderen Stimmung, vom fachkundigen Publikum und der langen Tradition des DTB-Pokals. Erstmals fand er 1983 statt und zog seither jährlich Turnbegeisterte oder die, die es werden wollten, in die Halle. Nur zwei Mal fiel der Wettkampf aus, nämlich coronabedingt 2020 und 2021. Was ihn aber seit 2022 weltweit einzigartig macht, ist der Mixed-Cup. Hier turnen Männer und Frauen gemeinsam als Team gegen andere Teams. Für Meolie Jauch ist der DTB-Pokal allein schon wegen des Supports ihrer Familie und Freunde einzigartig: "Es ist wie eine kleine Unterstützung in meinem Herzen", erzählt die erst 17-Jährige.

Wie läuft der Mixed-Cup ab?

Bei diesem Modus treten vier Nationen gegeneinander an. 2024 sind das Deutschland, Belgien, China und die USA. Ein Team besteht aus drei Frauen und drei Männern. In jedem der drei Durchgänge turnen zwei Turnerinnen und zwei Turner pro Nation. Pro Durchgang wählt jede Nation ihr Männer- und Frauengerät, an dem beide Athlet:innen turnen müssen. Jedes Gerät kann im gesamten Wettkampf pro Nation nur einmal geturnt werden. Nach drei Geräten entscheidet das Zwischenergebnis, welche zwei Nationen gegeneinander um Bronze und welche um Gold antreten.

Welche Modi gibt es neben dem Mixed-Cup?

Team Challenge - Die Team Challenge wird bei den Frauen und bei den Männern ausgetragen. Die Teams bestehen aus mehreren Athletinnen und Athleten eines Landes, von denen vier Turner an jedes Gerät gehen. Die drei besten Übungen kommen in die Wertung. Bei der Junior Team Challenge nehmen Turnerinnen ab 14 Jahren und Turner ab 15 Jahren teil. Die Idee: Die jungen Talente können sich auf internationalem Niveau messen und vor großem Publikum zeigen.

Die Gerätfinals - Pro Gerät kommen jeweils die besten sechs Juniorinnen und Junioren und Seniorinnen und Senioren aus der Team Challenge ins Gerätfinale. Jede Nation hat nur einen Startplatz pro Gerät. Somit werden an jedem Gerät sechs verschiedene Nationen antreten.

Wo kann ich den DTB-Pokal sehen?

Die Veranstalter rechnen mit rund 20.000 Zuschauern über die drei Tage verteilt. Noch gibt es Karten, um sich den DTB-Pokal in der Porsche Arena anzuschauen. Während der drei Tage wird es auch einen Livestream geben. Alle sieben Wettkämpfe können über die Plattform Sportdeutschland.tv gestreamt werden. Außerdem berichten SWR Sport und die Sportschau.

Sendung am Sa., 16.3.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW