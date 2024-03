Handball | DHB-Pokal Traumfinale im DHB-Pokal: Bietigheim trifft auf Metzingen Stand: 09.03.2024 19:28 Uhr

Die SG BBM Bietigheim und die Tussies Metzingen ziehen ins DHB-Pokalfinale ein. Bietigheim setzte sich beim Final Four in Stuttgart souverän gegen Thüringen durch. Metzingen machte es gegen Oldenburg spannend.

Kelly Dulfer und Torjägerin Antje Döll waren die entscheidenden Akteurinnen beim Einzug der SG BBM Bietigheim ins Finale des DHB-Pokals. Dulfer übernahm in der entscheidenden Phase Verantwortung und holte die Bietigheimer Führung zurück. Döll war mit insgesamt zehn Treffern die beste Torjägerin beim 25:21-Sieg der Schwäbinnen.

Bietigheim spielte vom Start weg souverän auf und erkämpfte sich schnell eine Zwei-Tore-Führung (11.). Allerdings konnte sich Bietigheim nicht entscheidend absetzen und musste eine Viertelstunde vor Schluss sogar den Ausgleich hinnehmen. Doch dann spielte die Mannschaft von Trainer Jakob Vestergaard all ihre Erfahrung aus. In Unterzahl ließ Bietigheim gekonnt die Zeit herunterlaufen und nutze die letzten vier Pässe vor dem "Zeitspiel"-Pfiff, um durch Kelly Dulfer erneut in Führung zu gehen. Diese Führung baute Bietigheim in der Schlussphase Stück für Stück aus und zog am Ende verdient ins Pokalfinale ein.

Tussies Metzingen siegen im Siebenmeter-Drama

Metzingens Torfrau Kamilla Kantor freut sich mit Sabrina Troester und Viktoria Woth über den Einzug ins Pokalfinale.

Dort treffen die Bietigheimerinnen am Sonntag (16:30 Uhr) auf die Tussies Metzingen. Das von Trainer Werner Bösch trainierte Team setzte sich im zweiten Halbfinale mit 31:30 im Siebenmeter-Werfen gegen den VfL Oldenburg durch. Rückraum-Spielerin Rebecca Rott und Rechtsaußen Dagmara Nocun waren mit jeweils fünf Treffern die erfolgreichsten Torjägerinnen der Metzingerinnen.

Nocun war es auch, die Metzingen mit ihrem Treffer zum 26:26 vier Sekunden vor der Schluss-Sirene ins Siebenmeter-Werfen brachte. Dort parierte Torhüterin Kamilla Kantor den entscheidenden Siebenmeter gegen Lisa Borutta.

Sendung am So., 10.3.2024 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR