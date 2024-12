Turnen | Verband Tabea Alt erhebt heftige Vorwürfe gegen den DTB Stand: 28.12.2024 15:13 Uhr

Die ehemalige Stuttgarter Spitzenturnerin Tabea Alt wirft Trainern und Verbänden vor, ihre Gesundheit "gezielt aufs Spiel gesetzt" zu haben. Eigentlich wollte sie die Vorwürfe intern klären.

Für Tabea Alt war es "systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch". So steht es in einem Instagram-Post, den die 24-Jährige am Samstag (28.12.2024) veröffentlicht hat. Demnach hätten die Verantwortlichen ärztliche Vorgaben missachtet und Alt mit Blessuren, mitunter sogar mit Knochenbrüchen, turnen lassen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von tabeaalt

Mehrere Athletinnen mit ähnlichen Problemen

Alt betrachte sich nicht als Einzelfall: "Essstörungen, Straftraining, Schmerzmittel, Drohungen und Demütigungen waren an der Tagesordnung", schreibt sie. Zuvor hatten die Weltklasse-Turnerinnen Kim Bui und Emelie Petz von Essstörungen während ihrer Karriere berichtet. Bui war mit 15 Jahren am Bulimie erkrankt, nachdem ihre Trainerin sie auf ihr Körpergewicht angesprochen hatte. Erst nach sieben Jahren Therapie gelang es ihr, wieder ein gesundes Verhältnis zur Ernährung und zu ihrem Körper zu entwickeln.

Petz schrieb wenige Tage vor Weihnachten ebenfalls auf Instagram: "Ich kämpfe seit Jahren gegen eine Essstörung." Die 21-Jährige hatte 2023 ihre Karriere nach einer langwierigen Achillessehnen-Verletzung beendet, die sie auch die Olympia-Teilnahme 2021 in Tokio gekostet hatte. Sie liebe den Sport, aber viele sähen nicht, was der Sport hinterlasse, schrieb Petz. Auch 17-jährige Turnerin Meolie Jauch hatte im Dezember ihr Karriere-Ende bekanntgegeben, "nicht, weil mein Körper nicht mehr kann – sondern weil es mental nicht mehr geht".

Turnerbund will sich noch am Samstag äußern

Ob diese Häufung an mentalen und körperlichen Problemen und Rücktritten unmittelbar mit den von Tabea Alt erhobenen Vorwürfen zusammenhängen, ist derzeit nicht bekannt. SWR Sport hat beim Deutschen Turner-Bund angefragt. Der Verband will sich im Laufe des Samstags zu den Vorwürfen äußern.

Alts Vorwürfe dürften dem DTB nämlich nicht neu sein. Nach eigenem Angaben habe die 24-Jährige bereits 2021 einen "ausführlichen Brief" an ihre Trainer, die damalige Bundestrainerin Ulla Koch, den DTB-Präsidenten Alfons Hölzl und den Teamarzt geschrieben. "Darin habe ich die Missstände hier in Stuttgart und im deutschen Frauenturnen im Allgemeinen an meinem Beispiel klar benannt und bekannt gemacht." Sie habe zudem Lösungsvorschläge gemacht und wollte selbst daran mitarbeiten.

Verletzungsbedingter Rücktritt mit 21 Jahren

Alt turnte zu ihrer aktiven Zeit für den MTV Ludwigsburg (Einzel) und den MTV Stuttgart (Mannschaft). Sie wurde mehrfach Deutsche Jugendmeisterin und nahm mit den deutschen Turnerinnen an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und an der Turn-WM 2017 in Kanada teil, wo sie mit der Mannschaft überraschend Bronze gewann. Im April 2021 zog sie sich nach diversen Verletzungen mit 21 Jahren vom Leistungssport zurück.