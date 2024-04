SWR Sport | 21.04.2024 SWR Sport mit Fußball-Experte Markus Babbel Stand: 18.04.2024 09:21 Uhr

Zeit der Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga, und SWR Sport zeigt und analysiert alles Wichtige aus dem Südwesten. Unser Gast am Sonntag ist Fußball-Experte Markus Babbel.

Markus Babbel war Europameister und mehrfacher Deutscher Meister, gewann den DFB-Pokal genauso wie den UEFA-Pokal und gilt als ausgewiesener Fußball-Experte. Mit ihm wird Moderatorin Désirée Krause den 30. Bundesliga-Spieltag ausführlich betrachten. Und der hat es in sich: Gleich drei Südwest-Clubs spielen erst am Sonntag, nämlich der VfB Stuttgart, der SC Freiburg und der FSV Mainz 05. Es gibt also viel zu zeigen und zu analysieren mit unserem Fußball-Experten Markus Babbel.

VfB Stuttgart bei Werder Bremen

Beim VfB Stuttgart läuft es sportlich derzeit perfekt. Nach dem großartigen 1:0-Sieg in Dortmund und dem fulminanten 3:0 gegen Eintracht Frankfurt hat der VfB die Europa League sicher und marschiert Richtung Champions League. Der nächste Schritt in diese Richtung soll am Sonntag bei Werder Bremen gemacht werden. Derzeit steht der VfB punktgleich mit den Bayern auf Rang drei der Tabelle. 63 Zähler haben die Schwaben bereits gesammelt - nur sieben weniger als die Meistermannschaft 2007, zu der auch Markus Babbel gehörte. Alles Wichtige rund um diese Begegnung inklusive ausführliches Analysegespräch zeigt SWR Sport am Sonntagabend.

Südwest-Duell Freiburg gegen Mainz

Die Abschiedstour von Christian Streich geht weiter. Noch drei Heimspiele hat der Kulttrainer vor der Brust, ehe er sich zum Saisonende von seinem SC Freiburg verabschiedet. Ein Sieg im ersten der drei noch ausstehenden Heimspiele gegen den FSV Mainz 05 würde Streich sicherlich freuen, eine bessere Leistung als zuletzt beim 1:0-Sieg gegen Darmstadt sicherlich auch. Doch der abstiegsbedrohte Gegner Mainz 05 hat derzeit einen Lauf. Die Mannschaft ist unter Trainer Bo Henriksen aufgeblüht und der Glaube an den Klassenerhalt, auch durch den 4:1-Sieg zuletzt gegen Hoffenheim, ist zurück. Es wird ein spannendes Spiel zwischen diesen beiden Südwest-Clubs am Sonntagabend werden - Highlights und Stimmen dazu sehen sie in SWR Sport.

Heidenheim erwartet RB Leipzig

Nach ihrem spektakulären Erfolg gegen die Bayern spielten die Heidenheimer gegen den abstiegsbedrohten VfL Bochum 1:1-Unentschieden. Am Samstag kommt zum Heimspiel wieder ein Gegner von ganz oben: RB Leipzig ist zu Gast. Gelingt der Mannschaft von Frank Schmidt wieder eine Überraschung? Immerhin hat das Team nicht nur die Bayern, sondern auch Dortmund und Stuttgart in dieser Saison schon geschlagen.

Stunde der Wahrheit für den FCK

Beim 1. FC Kaiserslautern wird die Abstiegsangst nach der 1:2-Niederlage bei Greuther Fürth immer deutlicher spürbar. Am Samstag im Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Wehen Wiesbaden muss unbedingt ein Sieg her, um den Anschluss nicht zu verlieren. Viele Hoffnungen ruhen dabei auf Ragnar Ache, der mit seinen Toren eine Art Lebensversicherung für den FCK darstellt. Doch Ache allein kann den Club nicht retten, was der FCK zuletzt gegen Fürth schmerzhaft zu spüren bekommen hat.

Der Weg nach Paris: Turnerin Elisabeth Seitz

Elisabeth Seitz, genannt Eli, ist Deutsclands Vorzeige-Turnerin. Die 30-Jährige hat unzählige Deutsche Meistertitel gesammelt, war 2022 Europameisterin am Reck und hat bereits an drei Olympischen Spielen teilgenommen. Paris 2024 sollten ihre vierten Spiele werden, doch im September 2023 riss sie sich im Training die Achillessehne. Aus der Traum? Nicht für Eli - sie konzentrierte sich voll auf ihre Genesung und gab am vergangenen Wochenende ihr Comeback. SWR Sport hat sie besucht und mit ihr über den aktuellen Stand ihrer Olympia-Träume gesprochen.

Wollen Sie sich aktiv an der Sendung beteiligen? Dann ran an Ihr Smartphone, Tablet oder den PC. Sie können über spannende Fragen und Themen abstimmen, die Ergebnisse werden in Echtzeit veröffentlicht und mit den Studiogästen diskutiert.

