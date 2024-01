3. Liga SV Sandhausen gewinnt knapp gegen Aue Stand: 24.01.2024 20:54 Uhr

Der SV Sandhausen hat sein Heimspiel gegen Erzgebirge Aue knapp gewonnen. Der SVS siegte mit 1:0. Der SC Freiburg II hingegen unterlag bei der SpVgg Unterhaching.

Die Partie des Tabellenvierten Sandhausen gegen den Achten aus Aue begann zäh. Rund zwölf Minuten dauerte die Partie bereits bis zur ersten kleinen Möglichkeit. Nach einem sehenswerten Chip-Pass von Alexander Mühling tauchte Patrick Greil im Strafraum von Erzgebirge Aue auf, doch Schiedsrichter Wolfgang Haslberger pfiff den Angriff zurück. Greil hatte im Moment des Abspiels im Abseits gestanden. In den folgenden Minuten schaffte es Sandhausen sich immer mehr in der Hälfte der Gäste festzusetzen, ohne jedoch zu großen Chancen zu kommen.

Sandhäuser Führungstreffer per Strafstoß

Den ersten Abschluss der Partie hatte dann aber dennoch Erzgebirge Aue. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Yassin Ben Balla fiel der Ball vor die Füße von Marco Schikora. Der 29-Jährige schoss jedoch rechts vorbei. Torchancen blieben auch danach weiterhin Mangelware. Äußerst passend daher, dass das 1:0 durch einen Strafstoß fiel. Nach einem Foul von Mirnes Pepic am Sandhäuser Greil verwandelte Mühling eiskalt ins linke untere Eck (31. Minute). Die Führung für Sandhausen.

Nur kurze Zeit später hätte der SVS sogar bereits mit 2:0 in Führung gehen können, doch Markus Pink scheiterte an Martin Männel (34.). Sandhausen blieb bis zum Halbzeitpfiff zwar die aktivere Mannschaft, Tore wollten aber nicht mehr fallen. So ging es mit 1:0 für Sandhausen in die Pause. Eine aufgrund der größeren Spielanteile verdiente Führung.

Aue kommt gut aus der Pause

Die erste Chance in Halbzeit zwei hatten die Gäste. Doch Felix Göttlicher blockte den guten Abschluss von Marcel Bär in letzter Sekunde ab. SVS-Torwart Nikolai Rehnen hätte wohl keine Chance gehabt (49.). Dann passierte lange wenig. Beide Teams bemühten sich zwar sichtlich, wirklich zwingend wurden jedoch beide nicht.

Erst in der Schlussviertelstunde erhöhten beide Teams noch einmal das Risiko. In der 75. Spielminute parierte Aue-Keeper Männel stark gegen Pink und den eingewechselten David Otto. Nur eine Minute später hatte Majetschak auf der Gegenseite den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch am großartig reagierenden Rehnen (76.).

Pink und Otto haben Entscheidung auf dem Fuß

In der 85. Minute stand dann wieder Männel im Blickpunkt, der den Abschluss von Sebastian Stolze ins Toraus klärte. Die darauffolgende Ecke hätten dann eigentlich zur Entscheidung führen müssen, doch sowohl Pink als auch Otto konnten den Ball nicht im Aue-Gehäuse unterbringen.

So endete die Partie mit 1:0 für den SV Sandhausen. Ein verdienter Sieg, der die Sandhäuser weiterhin im Aufstiegsrennen mitmischen lässt. Sandhausen steht mit 36 Zählern auf dem vierten Platz, drei Punkte hinter dem Tabellendritten SSV Ulm, die gegen Arminia Bielefeld siegten. Am Sonntag trifft der SVS auswärts auf den TSV 1860 München.

Freiburg II verliert in Unterhaching

Der SC Freiburg II hingegen hat sein Auswärtsspiel verloren. Die Breisgauer unterlagen der SpVgg Unterhaching mit 0:1. Den Siegtreffer für die Spielvereinigung erzielte Mathias Fetsch in der 36. Spielminute. Die Zweitvertretung des SC Freiburg bleibt damit nach 22 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz in der 3. Liga. Mit zehn Punkten haben die Freiburger bereits 14 Punkte Rückstand auf den rettenden 16. Platz.