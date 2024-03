Turnen | DTB-Pokal Stuttgarterin Marlene Gotthardt überrascht mit zwei Medaillen beim DTB-Pokal Stand: 17.03.2024 13:01 Uhr

Marlene Gotthardt glänzt beim DTB-Pokal in Stuttgart bei ihrem ersten Wettkampf bei den Seniorinnen. WM-Teilnehmerin Meolie Jauch verpasst am Stufenbarren einen Podestplatz.

Turnerin Marlene Gotthardt hat beim internationalen DTB-Pokal in ihrer Heimatstadt Stuttgart zwei Medaillen gewonnen. Zum Auftakt der Gerätefinals der Frauen reichte es für die 15-Jährige, die ihr erstes Jahr bei den Seniorinnen absolviert, mit 12,85 Punkten für Silber am Sprung hinter der Kanadierin Gabrielle Black (13,025) und vor der Rumänin Miruna Valentina Botez (12,75). Am Schwebebalken holte Gotthardt vor 2.800 Zuschauern in der Porsche-Arena Bronze.

Marlene Gotthardt legt vor

Als erste Starterin hatte sie auf dem zehn Zentimeter schmalen Grat 13,30 Punkte vorgelegt und musste danach nur noch die Chinesin Qiu Qiyuan (15,50), die mit 7,0 eine zwei Punkte höhere Schwierigkeitsnote als die Deutsche vorwies, und Georgia Godwin aus Australien (13,80/6,1) vorbeiziehen lassen.

"Ich bin sehr glücklich"

"Ich sollte eigentlich vor zwei Wochen beim Weltcup in Cottbus meinen ersten Wettkampf bei den Seniorinnen machen, aber da lag ich mit Influenza flach", sagte Gotthardt. "Deswegen ist es umso cooler, dass es hier so gut funktioniert hat, und ich bin sehr glücklich."

Meolie Jauch bleibt hinter den Erwartungen zurück

Weniger gut lief es am Abschlusstag des Traditionsevents für Meolie Jauch. Die 17 Jahre alte Weltmeisterschafts-Teilnehmerin von Antwerpen 2023 vergriff sich bei einem Holmwechsel in der Entscheidung am Stufenbarren und musste absteigen. 12,20 Punkte bei einer D-Note von 5,8 bedeuteten beim Triumph der auch hier überragenden Weltmeisterin Qiu (15,45/6,8) den sechsten und letzten Platz für die enttäuschte Stuttgarterin.

Bereits am Samstag hatten Gotthardt und Jauch mit der deutschen Frauen-Riege bei der Team-Challenge des DTB-Pokals einen guten fünften Platz erreicht.