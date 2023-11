Volleyball | MTV Stuttgart Stuttgarter Volleyballerinnen verlieren Champions-League-Auftakt Stand: 07.11.2023 23:31 Uhr

Am ersten Spieltag der CEV Champions League hat Allianz MTV Stuttgart in einer engen Partie trotz zweimaliger Satzführung mit 2:3 (25:23, 24:26, 25:17, 23:25, 12:15) beim polnischen Klub PGE Rysice Rzeszów verloren.

Dabei kamen die Stuttgarterinnen gegen das Spitzenteam aus Rzeszów gut in die Partie und sicherten sich den ersten Satz knapp mit 25:23. Auch im zweiten Satz lieferten sich die beiden Mannschaften ein Match auf Augenhöhe. Am Ende musste sich das Team von Neu-Trainer Konstantin Bitter dann aber mit 24:26 geschlagen geben.

Allianz MTV liefert sich Duell auf Augenhöhe mit Rzeszów

Im dritten Satz spielten die Schwäbinnen souverän auf und gewannen deutlich mit 25:17. Dann aber wurde es wieder spannend und Rzeszów glich durch das 25:23 im vierten Satz zum 2:2 aus. Der fünfte Satz musste entscheiden. In dem behielten die polnischen Gastgeberinnen die Überhand und bescherten Allianz MTV Stuttgart durch das 12:15 die erste Niederlage in der neuen Champions-League-Saison.

Neben Stuttgart und Rzeszów spielen auch der italienische Vertreter Imoco Volley Conegliano sowie Belgiens Asterix Avo in der Vierergruppe mit. Conegliano gewann am Dienstagabend mit 3:0. In der kommenden Woche(15.11./19 Uhr) empfängt der Deutsche Meister in Gruppe D dann Imoco Volley Conegliano zum ersten Champions-League-Heimspiel der Saison.