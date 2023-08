Fußball | 3. Liga Stark begonnen, stark nachgelassen: Freiburg verliert in Verl Stand: 26.08.2023 16:18 Uhr

Der SC Freiburg II bleibt in dieser Saison weiterhin ohne Sieg. Im Kellerduell setzte es beim SC Verl eine 2:3 (2:3)-Niederlage.

Der SC Freiburg wollte bei Schlusslicht SC Verl in seinem 80. Drittligaspiel endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Bei bestem Fußballwetter mit Temperaturen von gut 20 Grad wechselte Trainer Thomas Stamm gegenüber dem 0:0 gegen Unterhaching gleich fünf Mal: Jantunen stand für Uphoff im Tor, Makengo, Lienhard, Knappe und Breunig verdrängten Lungwitz, Lee, Fallmann und Al Ghaddioui auf die Bank.

Beide Teams beschnupperten sich zunächst einmal vor den 3.500 Zuschauer in der Sportclub-Arena, darunter 15 Freiburg-Fans. Es gab zunächst mehr verletzungsbedingte Pausen als Torchancen. Das änderte sich in der 17. Minute. Freiburgs Julian Stark leitete einen Angriff über die linke Seite mit viel Übersicht und Gefühl ein, Patrick Lienhard bediente Maximilian Breunig - und der setzte sich im Zentrum durch und vollendete trocken zur 1:0-Führung. Schon in der vergangenen Saison hatte Breunig in beiden Spielen gegen Verl getroffen.

Munteres Toreschießen

Freiburg hatte durch diesen Treffer Oberwasser und bestimmte den Rhythmus der Partie. Wie aus dem Nichts fiel der Ausgleich der Gastgeber nach 29 Minuten. Verl brachte einen Ball hoch in den Freiburger Strafraum, Torwart Jantunen parierte einen Schuss von Otto stark mit dem Fuß, doch der Ball prallte genau zu Lars Lokotsch, der ohne Probleme zum 1:1 abstauben konnte. Sein vierter Saisontreffer.

Dann ging es Schlag auf Schlag. In der 32. Minute war wieder Freiburgs Maximilian Breunig zur Stelle. Diesmal traf er per Kopf nach einer gefühlvollen Flanke von Mika Baur. 2:1 für die Gäste. Die Antwort der Gastgeber ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einem langen Einwurf von Paetow versuchten Bichsel (per Kopf) und Keeper Jantunen (mit den Fäusten) zu klären. Dabei behinderten sie sich gegenseitig. Der Ball kam zu Marcel Benger, der am langen Pfosten nur noch einnicken musste. Der 2:2-Ausgleich nach 36 Minuten.

Freiburger Rückstand kurz vor der Pause

Das muntere Toreschießen ging in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit weiter. Verls Batista Meier spazierte über die linke Seite in den Strafraum, zog an und setzte sich im Eins-gegen-eins gegen Fahrner durch. Seinen Schuss konnte Jantunen nur noch an den Pfosten lenken, von wo der Ball über die Linie rollte. Ein durchaus haltbarer Schuss. Mit dem 3:2 für die Gastgeber ging es in die Pause.

Freiburg brachte nach dem Seitenwechsel mit Lungwitz (für Makengo) und Al Ghaddioui (für Knappe) zwei frische Leute. Doch die aktivere Mannschaft blieb zunächst der SC Verl. Die Freiburger kamen bei eigenem Ballbesitz nur äußerst behäbig in die Gänge. Coach Thomas Stamm wirkte an der Seitenlinie extrem unzufrieden, wechselte nach 55 Minuten weitere zwei Mal: Lee kam für Kapitän Lienhard, Wörner ersetzte Stark.

Keine Torchance für den SC Freiburg

Doch die vielen Wechsel zeigten kaum Wirkung. Die Breisgauer schienen etwas müde und nicht so griffig, was durchaus damit zu tun haben könnte, dass sie vor drei Tagen gegen Haching und vor sechs Tagen gegen den BVB II spielen musste. Bis zur 75. Minute gaben die Freiburger in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Torschuss ab. So blieb es bei der 2:3-Niederlage der Freiburger.



Deren Trainer Thomas Stamm war nach dem Abpfiff schlecht gelaunt: "Keine Intensität, keine Zweikämpfe geführt - dann kannst du kein Drittliga-Spiel gewinnen", analysierte er kurz bei MagentaTV. Doppeltorschütze Maximilian Breunig sah die Knackpunkte bei den Gegentoren in der ersten Halbzeit: "Das war viel zu einfach."



Die Konsequenz: Der SC Freiburg II bleibt in dieser Saison ohne Erfolg. Mit zwei Punkten aus vier Spielen rutschen die Breisgauer auf Tabellenplatz 19. Am kommenden Samstag (14:00 Uhr) erwartet Freiburg in einem weiteren Kellerduell RW Essen (Tabellenplatz 18).