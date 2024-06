EM-Fanzone in Stuttgart Verletzte nach Auseinandersetzung mit Messer Stand: 27.06.2024 11:55 Uhr

Beim Public Viewing zur Fußball-EM auf dem Schlossplatz in Stuttgart hat es eine Auseinandersetzung gegeben. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Die Stadt zeigt sich entsetzt.

Nach einer Auseinandersetzung mit Verletzten in der Fanzone Stuttgart beim Spiel Tschechien gegen die Türkei sind die Hintergründe weiter unklar. Zwei Menschen seien schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Insgesamt seien drei Menschen ins Krankenhaus gekommen. Bei dem Vorfall am späten Mittwochabend sei auch ein Messer zum Einsatz gekommen.

Der Stuttgarter Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (FW) ließ mitteilen, dass nach wie vor unklar sei, welches Motiv hinter "diesem schrecklichen Vorfall" stecke. Wörtlich sagte er: "Wir sind entsetzt über diese Tat, die unser friedliches Fußballfest überschattet." Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) forderte: "Wir müssen schnellstmöglich Tathergang und Hintergründe vollumfänglich aufklären und dann mit großer Entschlossenheit die notwendigen Konsequenzen ziehen."

Auseinandersetzung und Festnahme in Fan Zone auf dem Schlossplatz

Gegen 22:45 Uhr hatten Einsatzkräfte laut Polizei am Mittwochabend eine Auseinandersetzung in der Fan Zone bemerkt. Zu dieser Zeit lief dort das Public Viewing zum EM-Spiel Tschechien gegen die Türkei. Kurz darauf sei ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Dieser soll die Männer bei der Auseinandersetzung verletzt haben.

Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Schlossplatz sei abgesperrt worden. Spezialisten der Kriminalpolizei wurden den Angaben zufolge eingesetzt, um Spuren zu sichern. Weitere Informationen zur Ursache und zum Hergang der Auseinandersetzung sind bisher nicht bekannt. Über die Internet-Plattform "X" teilte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit: "Der Schlossplatz ist inzwischen weitestgehend leer und es besteht hier KEINE aktuelle Gefahrenlage." Es sei ein Hinweisportal eingerichtet worden, in dem Zeugen ihre Bilder, Videos und Hinweise hochladen können.

Nach einer Auseinandersetzung in der EM-Fanzone in Stuttgart hat die Polizei den Schlossplatz abgesperrt.

Gruppenspiel Belgien gegen Ukraine in Stuttgart ausgetragen

Anlässlich des Gruppenspiels Belgien gegen die Ukraine, das am Mittwoch in Stuttgart ausgetragen wurde, zog die Bundespolizei ansonsten eine positive Bilanz. Es sei lediglich zu zwei Vorfällen gekommen. Ein schottischer Fan sei am Mittag aus bislang unbekannten Gründen von einem 40-jährigen Mann angespuckt worden.

Zudem lief ein betrunkener Mann am Abend an der Bahnstrecke zwischen den Haltestellen Neckarpark und Untertürkheim entlang. Ein Lokführer einer S-Bahn musste eine sogenannte Gefahrenbremsung einleiten und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Beim 43-Jährigen wurde ein Blutalkoholgehalt von über zwei Promille gemessen.

