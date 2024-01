Fußball | 3. Liga SSV Ulm: Der Aufsteiger bezwingt den Absteiger aus Bielefeld erneut Stand: 24.01.2024 21:03 Uhr

Der SSV Ulm hat am Mittwochabend die Partie gegen den Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld mit 2:0 gewonnen. Tom Gaal und Moritz Hannemann erzielten die Tore.

Wie bereits im Hinspiel sammelten die Ulmer drei Punkte gegen die Arminia. Damals feierten sie mit einem 1:0 den ersten Saisonsieg in ihrem dritten Spiel nach dem Aufstieg in die Dritte Liga.

Im Rückspiel am Mittwochabend legten die Spatzen schnell vor. Nach einem anfänglichen Abtasten beider Teams kam Ulm zur ersten Ecke. Kurz ausgeführt legte Reichert flach in die Mitte rüber. Dort probierte es Tom Gaal zunächst mit der Hacke, scheiterte damit zwar an Bielefelds Schlussmann, schob dann aber den Abpraller über die Linie (10. Minute). Es war das zweite Saisontor für Ulms Innenverteidiger.

Wenig zu sehen von Bielefeld

Die Ulmer, in Bielefeld ohne ihre beiden Toptorschützen Scienza (krank) und Chessa (fünfte gelbe Karte), kamen gegen die Arminia erst nach einer knappen halben Stunde zum ersten Mal in echte Bedrängnis. Nach einer gegnerischen Ecke wurde es chaotisch im Strafraum (29. Minute). Dreimal versuchten es die Bielefelder, wurden aber immer wieder geblockt und bekamen den Ball nicht in den Kasten. Ein möglicher Treffer hätte jedoch ohnehin nicht gezählt - es lag eine Abseitsstellung vor.

Chance durch Kastanaris

Der SSV Ulm blieb, bis auf das Tor zu Beginn, offensiv lange harmlos. Bis zu Minute 33, da hätte Thomas Kastanaras auf 2:0 erhöhen können. Nach einer Hereingabe von Rösch kam die Winterleihgabe vom VfB Stuttgart im Fünfmeterraum frei zum Kopfball. Die Kugel ging aber knapp am Tor vorbei. Vom Gegner kam indes auch nichts mehr. Die Ulmer-Halbzeitführung absolut verdient.

Bielefeld kommt besser aus der Halbzeit

Personell unverändert kamen die Spatzen aus der Pause. Arminia wechselte dagegen zweimal und bekam durch den eingewechselten Offensivmann Fabian Klos zunächst mehr Schwung ins Spiel. Hoch anlaufend schafften die Gastgeber es immer wieder bis vors Tor der Ulmer. Die konzentrierten sich fast ausschließlich aufs Verteidigen und waren erfolgreich damit. Eine echte Großchance konnten sich die Bielefelder lange nicht erarbeiten.

Arminia drängt auf den Ausgleich - Ortag hält stark

Erst kurz vor Schluss (83. Minute) fiel beinahe der Ausgleich. Nach einer Hereingabe von Bielefelds Momuluh versuchte es Leon Schneider mit rechts. Ulms Keeper Christian Ortag parierte aber und hielt die drei Punkte für seine Mannschaft fest. Auch drei Minuten später ist er es, der erneut eine Bielefelder Chance am Tor vorbei lenkte. Die Bielefelder Schlussoffensive wurde jedoch nicht belohnt. Stattdessen waren es die Gäste aus Ulm, die den Schlusspunkt setzten und in der Nachspielzeit (90+4) durch den eingewechselten Moritz Hannemann auf 2:0 erhöhten.

Ulm damit mit 39 Punkten auf Platz drei und im Aufstiegsrennen weiter voll dabei. Für die Arminia geht es darum den Abstieg zu vermeiden.