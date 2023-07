Darts-Spektakel Barney, Smith und Co. lassen Trier beben Stand: 02.07.2023 22:24 Uhr

Ohrenbetäubende Fangesänge und Duelle der Extraklasse: Die Arena Trier verwandelte sich am Wochenende in ein Festivalgelände für Liebhaber der Darts.

Ob Weltmeister Michael Smith, Altmeister Raymond van Barneveld oder die deutschen Profis Gabriel Clemens und Martin Schindler: Die Elite des Dartssports war drei Tage lang in Trier zu Gast. Beim European Darts Matchplay ließen die Stars die Pfeile fliegen und verzauberten so die zahlreichen Fans in der Arena. Die Fans bedankten sich mit lautstarken Gesängen und sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

"Das Trierer Publikum war absolut fantastisch", sagte Michael Smith nach seinem Achtelfinal-Sieg gegen den Shooting-Star Josh Rock. "Sie sangen meinen Namen, sie sangen Josh's Namen. Es gab kein Buhen, kein Pfeifen. Wenn man uns Jungs spielen lässt, bieten wir eine große Show, und genau so war es in meinem Spiel gegen Josh." Smith, der sich im Januar zum ersten Mal zum Darts-Weltmeister krönte, setzte sich am Sonntagnachmittag mit 6:4 gegen Rock durch und zog so ins Viertelfinale ein.

Gabriel Clemens bereits früh ausgeschieden

Für Gabriel Clemens, WM-Halbfinalist und aktuell der am besten platzierte Deutsche in der Weltrangliste (20. Platz), war das Turnier bereits am Samstagabend beendet. Der gebürtige Saarländer, der Mitglied im Dartverein Kaiserslautern ist, verlor in der 2. Runde mit 5:6 gegen Ryan Searle aus England. Martin Schindler, die deutsche Nummer zwei, verabschiedete sich im Achtelfinale nach einer 2:6-Niederlage gegen den erst 21 Jahre alten Gian van Veen aus dem Turnier.

Raymond van Barneveld wie in alten Zeiten

Grandiose Darts spielte auch Raymond van Barneveld in Trier. Der 56-Jährige, der fünfmal Weltmeister wurde, bezwang in der 2. Runde seinen niederländischen Landsmann Michael van Gerwen mit 6:3 und zog am Sonntag nach einem spannenden Spiel gegen Clemens-Bezwinger Ryan Searle (6:5) ins Viertelfinale ein. "Ich bin sehr glücklich, dass ich es nach einigen Jahren mal wieder in ein Viertelfinale geschafft habe", sagte "Barney", wie ihn seine Fans liebevoll nennen, nach dem Spiel. Und lobte zudem die Entwicklung des Dartssports in Deutschland. "Clemens kam ins Halbfinale der Weltmeisterschaft. Martin Schindler spielt aktuell richtig gut auf der Pro Tour und European Tour. Deutschland kann eine tolle Zukunft im Darts haben."

Die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale in Trier werden am Sonntagabend ab 19:00 Uhr ausgespielt.