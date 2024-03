Eishockey Schwenninger Wild Wings nach Sieg gegen Straubing im DEL-Viertelfinale Stand: 03.03.2024 16:45 Uhr

Die Wild Wings gewinnen eine spannende Partie mit 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) gegen die Straubing Tigers. Dank Schützenhilfe steht dadurch die Teilnahme am Playoff-Viertelfinale fest.

Die Schwenninger Wild Wings haben gegen die Straubing Tigers einen 0:2-Rückstand gedreht und die Partie mit 3:2 gewonnen. Im Parallelspiel verloren die Adler Mannheim mit 3:4 in Verlängerung bei den Pinguins Bremerhaven. An DEL-Spieltag 51 sichern sich die Wild Wings damit die direkte Qualifikation für das Viertelfinale der Playoffs.

Wild Wings gleichen Rückstand schnell aus

Nach einem torlosen ersten Drittel mussten die Wild Wings im zweiten Spielabschnitt einen Doppelschlag der Tigers hinnehmen. Nicolas Mattinen und Tyler Sheehy brachten die Gäste in der 23. und 28. Minute in Führung. Lange hatte diese aber nicht Bestand. Center Daniel Pfaffengut (33.) und Verteidiger Benjamin Marshall (39.) glichen die Partie noch vor der Pause aus. Im Schlussdrittel konnte dann der Pole Arkadiusz Dziambor die Partie gänzlich zugunsten der Wild Wings drehen (45.).

Adler Mannheim verlieren in Bremerhaven

Für die Wild Wings bedeutet der Sieg den gesicherten sechsten Platz in der Tabelle. Einen Spieltag vor dem Ende der regulären Saison steht damit die direkte Qualifikation für das Viertelfinale der Playoffs fest. Dazu trug auch bei, dass die Adler Mannheim gegen die Pinguins Bremerhaven 3:4 in Verlängerung verloren haben. Dank der Schützenhilfe aus Bremerhaven sind die Schwenninger nun nicht mehr einzuholen. Im letzten Hauptrundenspiel gegen die Iserlohn Roosters (08.03., 19:00 Uhr) kann die Mannschaft von Trainer Steve Walker befreit aufspielen. Die Viertelfinals der DEL starten am 16. März. Die vorgelagerte erste Playoff-Runde beginnt am 10. März.

