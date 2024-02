3. Liga Sandhausen lässt gegen Halle Punkte im Aufstiegsrennen liegen Stand: 03.02.2024 16:27 Uhr

Der SV Sandhausen nutzt zahlreiche Großchancen gegen den Halleschen FC nicht und muss sich am Ende mit einem Unentschieden begnügen. Für die Ansprüche der Kurpfälzer zu wenig.

Der SV Sandhausen bleibt im Jahr 2024 zwar weiterhin ohne Niederlage, kann gegen den abstiegsbedrohten Halleschen FC seine Großchancen aber nicht nutzen und spielt nur 1:1 (1:0). Die Kurpfälzer lassen damit wichtige Punkte im Rennen um die Aufstiegsplätze liegen.

SVS startet schwach in die Partie

SVS-Trainer Jens Keller veränderte im Vergleich zum 1:1-Uentschieden bei 1860 München die Startelf auf zwei Positionen. Patrick Greil und Markus Pink sollten für neuen Schwung im Offensivspiel der Kurpfälzer sorgen. Verzichten musste Keller hingegen weiterhin auf Franck Evina und Rouwen Hennings. Zudem fehlte Dennis Diekmeier aufgrund einer Gelbsperre.

Nach einer unspektakulären Anfangsphase, in der beiden Teams nach vorne kaum etwas gelang, gehörte der erste Torabschluss den abstiegsbedrohten Gästen aus Halle. Timur Gayret setzte sich auf der rechten Seite gegen zwei Sandhäuser durch und flankte ins Zentrum. Der Schuss von Tarsis Bonga aus 17 Metern wurde abgeblockt, doch landete vor den Füßen von Besar Halimi. Sein Schuss ging nur knapp am Tor vorbei (16.).

In dieser Phase waren die Hallenser die klar bessere Mannschaft. Der SVS verlor viele Bälle bereits im Aufbauspiel und erspielte sich so keine gefährlichen Tor-Situationen. Hinten hatten die Kurpfälzer etwas Glück. In der 22. Minute rettete Yassin Ben Balla einen gefährlichen Eckball mit dem Kopf auf der Linie und verhinderte einen frühen Rückstand der Hausherren.

Die 1:0-Führung aus dem Nichts

Nach etwas mehr als einer halben Stunde erzielte dann der SVS das 1:0 quasi aus dem Nichts. Ein langer Einwurf wurde im Strafraum bis zum zweiten Pfosten durchgelassen und landete schließlich bei Jonas Weik, der den Ball scharf in die Mitte spielte, wo Greil nur noch den Fuß hinhalten musste. Mit gleich der ersten richtigen Chance der Partie gingen die Sandhäuser überraschend in Führung.

Nach der Führung fanden die Kurpfälzer besser in die Partie und hatten bis zur Halbzeitpause die klar besseren Möglichkeiten. Zunächst kam Ben Balla nach einem Eckball in der 37. Minute aus elf Metern frei zum Abschluss, schoss jedoch über das Tor. Nur zwei Minuten später hatte Greil die nächste Großchance für Sandhausen. Zunächst wehrte Halles Torwart Daniel Klein noch einen gefährlichen Kopfball von Sebastian Stolze ab, der Ball landete jedoch bei Greil, der aus drei Metern aber nur den Pfosten traf. Das 2:0 für Sandhausen lag kurz vor der Pause in der Luft.

Sandhausen vergibt zahlreiche Großchancen

Die 2. Halbzeit begann, wie die erste endete. Der SVS kontrollierte die Partie und erspielte sich Großchancen. Nach einem Patzer von Halles Enrique Lofolomo kam Pink an den Ball, hatte Torwart Schultze schon geschlagen, rutschte dann jedoch selbst weg und setzte den Ball knapp neben das leere Tor - das hätte das 2:0 sein müssen (56.). Gut eine Viertel Stunde später sorgten zwei Sandhäuser Einwechselspieler für Torgefahr. Livian Burcu bediente David Otto auf der linken Seite, wo Otto an der Ecke des Sechzehners zum Torabschluss kam und den Kasten nur knapp verfehlte.

Der Ausgleich per Elfmeter kurz vor Schluss

In der Schlussphase des Spiels wurden die Gäste aus Halle nochmal stärker, zunächst aber nicht zwingend torgefährlich. Kurz vor Ende nutzte der HFC dann aber eine Unaufmerksamkeit des SVS. Aljaz Casar konnte aus zentraler Position rund 30 Meter vor dem Tor ungestört in den Strafraum flanken, dort wurde Halles Stürmer Erich Berko von Max Geschwill gehalten und kam zu Fall. Schiedsrichter Patrick Schwengers entschied auf Elfmeter, eine harte aber durchaus vertretbare Entscheidung. Den folgenden Strafstoß verwandelte Jonas Nietfeld halbhoch und entschlossen in der linken Ecke (90.+1).

Richtig gefährlich wurde es nach dem Elfmeter, der zum 1:1-Ausgleich führte, nicht mehr. Für den SV Sandhausen war das Unentschieden ein erneuter Dämpfer im Rennen um die Aufstiegsränge. Da Rot-Weiss Essen zeitgleich gegen Freiburg II mit 4:3 gewann, rutschen die Kurpfälzer vorrübergehend auf Rang fünf ab, haben aber weiterhin nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Sendung am Sa., 3.2.2024 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR