Fußball | 3. Liga Rehnen patzt: SV Sandhausen unterliegt deutlich in Halle Stand: 03.09.2023 15:24 Uhr

Der SV Sandhausen hat sich beim Halleschen FC deutlich mit 1:4 geschlagen geben müssen. Tunay Deniz überragte bei den Gastgebern, Nikolai Rehnen im SVS-Tor erwischte einen Tag mit Höhen und Tiefen.

Der SV Sandhausen ging im Auswärtsspiel beim Halleschen FC (Sonntag, 3. September) in Führung, verließ den Platz nach 90 Minuten aber mit leeren Händen. Das 1:4 beim HFC bedeutete für den SVS die zweite Saisonniederlage.

Für die erste Torgefahr im Spiel sorgte HFC-Mittelfelspieler Tunay Deniz, dessen Freistoßflanke in der 7. Minute an allen Spielern und auch haarscharf am Sandhäuser Kasten vorbeistrich. Der Hallesche FC, der in der Vorwoche mit 2:3 beim SV Waldhof Mannheim verloren hatte, hielt das Tempo weiter hoch - SVS-Keeper Nikolai Rehnen hatte Probleme mit einem Schuss von Deniz (11.).

Maciejewski trifft zur Führung, Rehnen patzt

Die Sandhäuser blieben offensiv lange ungefährlich, die erste sehenswerte Kombination führte dann aber gleich zum Führungstor. Über Rouwen Hennings und Abu-Bekir El-Zein landete der Ball bei Tim Maciejewski, der den schönen Angriff zum 1:0 für den SV Sandhausen abschloss (23.). Die Hallenser protestierten noch aufgrund eines vermeintlichen Handspiels von Hennings, doch der Treffer zählte. Der Neuzugang aus Düsseldorf hatte wenig später die Chance auf das zweite Sandhäuser Tor, scheiterte aber an HFC-Torhüter Sven Müller (29.).

Die Szene, die zum 1:1 führte: Rehnen kann den Schuss von Gayret nicht parieren

In der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte drängte Halle auf den Ausgleich. Marco Wolf verfehlte das Tor aus spitzem Winkel nur knapp (36.) und Timur Gayret prüfte Nikolai Rehnen mit einem satten Schuss von der Strafraumkante (39.) So stark Rehnen in dieser Szene parierte, so unglücklich sah er nur eine Minute später aus. Wieder zog Timur Gayret ab und Rehnen ließ den unplatzierten Schuss durch die Beine ins Tor flutschen - 1:1 (40.). Ein Torwartfehler von Rehnen ermöglichte den Pausenstand von 1:1.

Deniz trifft 18 Sekunden nach Wiederbeginn

Der Hallesche FC erwischte einen Blitzstart in den zweiten Durchgang. Henry Crosthwaite bediente nur 18 Sekunden nach dem Wiederanpfiff den im Rückraum heranstürmenden Deniz, der ins lange Eck zum 2:1 für Halle traf (46.). Dominic Baumann verpasste nur wenige Minuten später aus guter Position den dritten Treffer für die Gastgeber (49.). Der SV Sandhausen wirkte geschockt, Angriffe des SVS wurden eine Seltenheit. Für Highlights sorgte weiter der HFC. So auch in der 64. Minute: Tunay Deniz zirkelte einen Freistoß traumhaft schön in den linken Winkel - das 3:1.

Erst in der 73. Minute kam Sandhausen mal wieder gefährlich vor das Hallenser Tor, Sven Müller parierte einen Schuss von Rouwen Hennings. In die Hoffnungen auf eine Schlussoffensive der Gäste hinein erzielte Dominic Baumann kurze Zeit später das 4:1 für Halle (76.), die Partie war entschieden. Nikolai Rehnen parierte in der Schlussphase noch sehenswert einen Schuss des eingewechselten Enrique Lofolomo, somit blieb es bis zum Ende beim Stand von 4:1 für Halle.

Sandhausen: Nächste Chance auf drei Punkte gegen Münster

In der 3. Liga geht es für den SV Sandhausen nach der Länderspielpause mit einem Heimspiel gegen Preußen Münster weiter. Anpfiff ist am Samstag, 16. September um 14:00 Uhr. Der Hallesche FC ist einen Tag später (Sonntag, 17. September) bei Erzgebirge Aue im Einsatz. Anstoß ist um 13:30 Uhr.