Fußball | DFB-Pokal Reaktionen nach dem FCK-Sieg: "Musste mich verstecken" Stand: 13.08.2023 20:34 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt in der ersten Runde des DFB-Pokals souverän bei Rot-Weiß Koblenz. SWR Sport hat die Reaktionen zum Spiel gesammelt.

Der FCK feiert in Koblenz einen nie gefährdeten Erfolg. Die Treffer für die Gäste erzielten Terrence Boyd (19. Minute/90.), Julian Niehues (35.), Boris Tomiak (43.) und Kenny Prince Redondo (66., Foulelfmeter).

Die Stimmen zum Spiel Rot-Weiß Koblenz gegen den FCK

Dirk Schuster (FCK-Trainer)



"Wir haben das seriös gemacht. Couragiert und mit voller Ernsthaftigkeit von der ersten Minute. Wir haben den Sieg ungefährdet eingefahren. Das war uns heute wichtig"



"Das 1:0 war schön rausgespielt und ein bisschen der Dosenöffner für uns. Wir haben vorher schon ganz passabel nach vorne gespielt, speziell über die linke Seite, wo viel funktioniert hat. Wir haben aber den Abnehmer in der Mitte verpasst"



"Wir sind froh, dass Terrence Boyd wieder dabei ist und heute 90 Minuten durchgespielt hat. Wir haben auch gesehen, dass er nicht bei 100 Prozent ist. Trotzdem denke ich, dass ihm das Spiel heute gut getan hat"

Fatih Cift (Trainer Rot-Weiß Koblenz)



"Ob der Traum lange gelebt hat oder nicht, ist sekundär. Wir haben gesagt, wir wollen die ersten zehn Minuten überstehen. Das haben wir mit Bravour geschafft"



"Wir kriegen dann das Tor und haben dann die riesige Chance zum 1:1. Und nach den beiden Tore nach Eckbällen war das Ding dann eigentlich gegessen. Aber ich denke, alles in allem haben wir uns richtig gut präsentiert"



"Ein riesen Dankeschön an alle, die eine Karte erworben haben. (...) An alle Lauterer Fans, die eine bombastische Stimmung gemacht haben. Das macht man gerne. Dafür lohnt es sich, sich immer wieder den Allerwertesten aufzureißen.Ich fand es überragend und hoffe, dass wir das nochmal genießen dürfen"

Terrence Boyd (FCK)



"Für mich war es heute eine Menge 'Körner sammeln'. Fitnesstechnisch habe ich heute einen großen Schritt nach vorne gemacht, aber es war schon anstrengend.



Die 90 Minuten haben gut getan. Auch wenn es während der Spiels mal ein paar Minuten gab, wo ich mich verstecken musste, um mal Luft zu holen.



Wenn du fit bist, dann bleibst du auch cool vor dem Tor. Da gab es ein paar Negativbeispiele von mir heute, wenn du halt nicht klar in der Birne bist und einfach frisch"



"Für uns war es ein großer Schritt nach vorne. Selbstvertrauen tanken, das positive Gefühl mitnehmen"

Jean Zimmer (FCK)



"Souverän. Hinten wenig zugelassen und vorne fünf Tore gemacht. Das war das Ziel heute: Weiterkommen und zu Null spielen. Das haben wir erreicht und auch ordentlich gemacht"



"Wir nehmen das Gefühl mit, ein ordentliches Spiel gemacht und gewonnen zu haben. In den letzten Wochen haben wir schon ordentliche Spiele gemacht, aber das Ergebnis hat nicht gestimmt"