Saisonvorbereitung in der Zweiten Eishockey Liga Ravensburg Towerstars stehen wieder auf dem Eis

Bei den Ravensburg Towerstars nimmt die Saisonvorbereitung Fahrt auf. Die Sportler aus der Zweiten Deutschen Eishockey Liga haben dabei einen neuen Trainer, den Tschechen Bohuslav Subr.

Die Eishockeyspieler der Ravensburg Towerstars bereiten sich derzeit auf den Saisonstart in der Zweiten Deutschen Eishockey Liga (DEL2) vor. Das Ziel ist ein Platz unter den ersten sechs, heißt es vom Verein. Dafür soll ein neuer Trainer sorgen: Bohuslav Subr. Der Tscheche ist in der Vergangenheit durchaus erfolgreich gewesen. So wurde Subr mit den Löwen Frankfurt Meister in der Zweiten Deutschen Eishockey Liga.

Hauptrunde beginnt für die Towerstars Mitte September

Seit Anfang vergangener Woche ist Subr in Oberschwaben, am Mittwoch beobachtete er sein Team erstmals auf dem Eis. Beim ersten Training ging es vor allem darum, sich wieder mit den Kufen und der Ausrüstung vertraut zu machen. Sieben Testspiele stehen auf dem Programm. Los geht die Hauptrunde Mitte September.

Vor dem ersten Training auf dem Eis standen laut Verein die obligatorischen Eingangstests für die Spieler an. Dabei geht es um Fitness, Beweglichkeit und Koordination. Zum Team der Towerstars gehören in der kommenden Saison zwei Torhüter, sieben Verteidiger und zwölf Stürmer.

Aufstieg in die Erste Liga wird einfacher

In der Zweiten Deutschen Eishockey Liga sind die Vorgaben für den Aufstieg in die Erste Liga leichter geworden. Ein Knackpunkt war bisher die erforderliche Kapazität von mindestens 4.500 Zuschauern im Stadion. Diese Auflage gibt es nicht mehr. Trotzdem müssen die Towerstars noch andere Hausaufgaben erledigen, dazu zählt es etwa, mehr VIP-Plätze zu schaffen. Der Aufstieg ist deshalb laut Verein erst das Ziel der nächsten Saison.

