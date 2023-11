American Football | NFL Raiders entlassen Stuttgarter Jakob Johnson Stand: 17.11.2023 18:47 Uhr

Der deutsche Footballspieler Jakob Johnson (28) aus Stuttgart ist von den Las Vegas Raiders, seinem Team in der National Football League (NFL), entlassen worden.

Dies teilte der 28-Jährige am Freitag bei X mit. Interims-Headcoach Antonio Pierce bestätigte wenig später die Entlassung. Johnson ist als Free Agent nun für alle anderen Klubs verfügbar. "Er ist sehr wichtig für unser Team mit seiner Energie, seinem Tempo und allem, was er getan hat", sagte Pierce, "doch Tag für Tag ändern sich die Dinge und man muss harte Kader-Entscheidungen treffen."

Der gebürtige Stuttgarter Johnson unterschrieb im Sommer 2022 in Las Vegas und kam dort insgesamt auf 25 Einsätze. In der laufenden Spielzeit stand der Fullback bis zur Entlassung vom ehemaligen Headcoach Josh McDaniels in acht von zehn Partien auf dem Platz, fing dabei einen Pass für zwölf Yards. In den vergangenen zwei Wochen unter dem Interimstrainer Pierce musste Johnson infolge einer Gehirnerschütterung aus dem verlorenen Spiel gegen die Detroit Lions um den deutschen Receiver Amon-Ra St. Brown am 30. Oktober aussetzen.