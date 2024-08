NFL Stuttgarter Jakob Johnson aus Giants-Kader gestrichen Stand: 27.08.2024 20:51 Uhr

Für Footballer Jakob Johnson ist die sechste NFL-Saison vorerst beendet. Der 29-Jährige hat es nicht in den 53er-Kader der New York Giants geschafft. Etwas Hoffnung gibt es dennoch für den Fullback.

Mitte August lief der Stuttgarter Jakob Johnson noch gut gelaunt und im VfB-Trikot zu seinem ersten Vorbereitungsspiel mit den New York Giants. Nur zehn Tage später ist klar, dass es der 29-Jährige nicht in den 53er-Kader für die im September beginnende NFL-Saison geschafft hat. Das berichtete der NFL-Insider und TV-Experte Adam Schefter.

Gute Leistungen in zwei Vorbereitungsspielen reichen nicht aus

Der Fullback lief bereits in zwei Vorbereitungsspielen für die Giants auf und zeigte dort auch ansprechende Leistungen. Diese waren jedoch nicht ausreichend, um in den 53er-Kader aufgenommen zu werden. Am Tag der sogenannten Kaderverkleinerung (in den USA: Cut Day) wurde Johnson von seinem neuen Team schon wieder entlassen.

Vor seinem Engagement in New York stand spielte Johnson von 2019 bis 2021 für die New England Patriots und in den vergangenen beiden Jahren für die Las Vegas Raiders. In der Saison 2022/2023 lief der gebürtige Schwabe 13 Mal für die Raiders auf. Im November 2023 wurde er entlassen, im Anschluss aber in den Trainingskader aufgenommen.

Porträt über Jakob Johnson aus dem Frühjahr 2023:

YouTube-Video von SWR Sport: "NFL-Profi Jakob Johnson zu Besuch in der Heimat | SWR Sport"

NFL weiterhin in Reichweite durch Trainingskader?

Die Aufnahme in den Trainingskader könnte für Jakob Johnson auch ein Szenario nach der Entlassung bei den Giants sein. Von dort aus könnte er im Falle von Ausfällen für den 53-Kader aktiviert werden. In diesem Fall wäre die NFL nach wie vor in Reichweite. Außerdem gibt es noch eine weitere Option: Da Johnson mehr als vier Jahre Erfahrung in der NFL hat, kommt er nicht mehr auf die sogenannte Waivers Liste und die Giants könnten ihn bald wieder verpflichten, sollten sie sich umentscheiden.

NFL-Saison beginnt am 5. September

Die NFL startet am 6. September (2:20 Uhr deutscher Zeit) in den Ligabetrieb, die New York Giants empfangen am 8. September zum Auftakt die Minnesota Vikings. Anschließend geht es für die Giants gegen die Washington Commanders (15. September) sowie die Cleveland Browns (22. September).