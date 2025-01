Fußball | 2. Bundesliga Nach der Winterpause: KSC mit Trainingsauftakt vor der Abreise nach Spanien Stand: 03.01.2025 05:39 Uhr

Der Karlsruher SC startet in die Vorbereitung auf den Jahresauftakt in der Zweiten Fußballbundesliga. Nach dem Trainingsauftakt im Wildpark geht es dann ins Trainingslager.

Die Weihnachtspause ist vorbei und Fußball-Zweitligist Karlsruher SC startet in die Vorbereitung auf den Liga-Auftakt am 19. Januar. Am Freitagvormittag erwartet KSC-Cheftrainer Christian Eichner seine Mannschaft zurück auf dem Trainingsplatz im Wildparkstadion.

Um 11 Uhr startet das erste Mannschaftstraining des Karlsruher SC auf dem Gelände des Wildparkstadions. Es ist die erste gemeinsame Einheit nach dem Sieg gegen Paderborn kurz vor Weihnachten. Mit Rückenwind soll auch die Vorbereitung auf die kommenden Pflichtspiele starten.

Karlsruher SC bereitet sich im Trainingslager in Spanien vor

Am Samstag geht es dann ab nach Spanien, ins Trainingslager nach Benidorm. Eine Woche lang wird der KSC dort zu Gast sein. Der Tabellenzweite will die gute Leistung aus der Hinrunde auch in die zweite Saisonhälfte mitnehmen. Am 10. Januar ist dann ein Testspiel gegen die Schweizer Mannschaft Servette FC geplant.

Der Georgier Budu Zivzivadze gehörte in der Hinrunde zu den Leistungsträgern des KSC

Zivzivadze führt Torschützenliste der Zweiten Bundesliga an

Einer der Leistungsträger beim KSC in der Hinrunde war der georgische Nationalspieler Budu Zivzivadze. Mittlerweile führt er die Torschützenliste mit zwölf Treffern an. So viele Tore hatte Zivzivadze letzte Saison in der kompletten Spielzeit erzielt.

