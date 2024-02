SWR Sport Live | 03.03.2024 MTV Stuttgart im ewigen Duell im Volleyball-Pokalfinale Stand: 26.02.2024 21:01 Uhr

Stuttgart vs. Potsdam - das ewige Duell im Volleyball der Frauen. Beim DVV-Pokalfinale am 3. März 2024 in der Mannheimer Arena stehen sich die beiden Teams bereits zum sechsten Mal in dieser Saison gegenüber.

Zum sechsten Mal in dieser Volleyball-Saison heißt das Duell Stuttgart vs. Potsdam. Die Bilanz spricht dabei eindeutig für das Team von MTV-Trainer Konstantin Bitter. Vier Siege konnten die Stuttgarterinnen gegen Potsdam bereits verbuchen. Zwei davon in der Champions League und zwei in der Liga. Lediglich am letzten Spieltag in der Hauptrunde ging die Mannschaft aus Brandenburg als Sieger vom Feld.

Fünfter Titel in Sicht

Die Spielerinnen aus den baden-württembergischen Landeshauptstadt würden mit einem Sieg gegen Potsdam den fünften Pokalerfolg in der Geschichte des MTV Stuttgart feiern. Erstmals erfolgreich war die Mannschaft 2011. Danach ging der Pokaltitel 2015, 2017 und 2022 nach Stuttgart. Für Potsdam wäre es der erste Pokalerfolg in der Gechichte der Mannschaft.

Pokalfinale live verfolgen

Das DVV-Pokalfinale wird am 3.3. ab 13.20 Uhr live im SWR Fernsehen übertragen. Zusätzlich streamt der SWR das ganze Finale auf YouTube und auf der Homepage von SWR Sport.



Moderation: Christian Graf

Sendung am So., 3.3.2024 13:20 Uhr, SWR Sport, SWR