Volleyball | MTV Stuttgart MTV-Kapitänin Segura Pallerés macht Schluss Stand: 20.03.2024 10:33 Uhr

Nach vier Spielzeiten mit den Bundesliga-Volleyballerinnen vom MTV Stuttgart beendet Maria Segura Palleré nach der Saison ihre aktive Karriere.

Vier erfolgreiche Jahre beim MTV Stuttgart werden Ende April, wenn die Saison 2023/2024 in der Volleyball-Bundesliga zu Ende geht, hinter Maria Segura Pallerés liegen. Mit den Stuttgarterinnen gewann sie - Stand heute - zweimal die deutsche Meisterschaft, davon einen Meistertitel als Kapitänin des Teams. Sie konnte zweimal den deutschen Pokal gewinnen und einmal den nationalen Supercup.

Segura Pallerés beendet ihre Karriere

Mit Ende der laufenden Saison wird die 31-jährige Spanierin ihre Volleyballschuhe an den Nagel hängen und ihre aktive Karriere beenden. Vom ersten Tag an habe sie sich in Stuttgart zu Hause gefühlt und gewusst, dass sie ihre Karriere bei den Schwäbinnen beenden wird. Sie beschreibt die Spielzeiten bei Allianz MTV als die besten in ihrer Karriere.

Wir haben viele Siege gefeiert, gemeinsam empfindliche Niederlagen erlebt, geweint um dann stärker als zuvor zurückzukommen. Das Schönste an diesen vier Jahren war es allerdings, dass ich das alles mit Euch gemeinsam erleben durfte und wir es gemeinsam geschafft haben." Maria Segura Pallerés in einer Mitteilung des Vereins

Die spanische Außenangreiferin findet in einer Mitteilung des Vereins schon jetzt Worte des Dankes: "Ich möchte mich beim Verein für das unendliche Vertrauen bedanken, welches mir alle Verantwortlichen seit der ersten Minute an entgegengebracht haben und natürlich auch bei den Fans, die sich immer um uns gekümmert und uns bei allem begleitet haben."

Einmal Stuttgarterin, immer Stuttgarterin. Danke für alles Stuttgart. Du wirst für immer in meinem Herzen sein.“ Maria Segura Pallerés in einer Mitteilung des Vereins

Auch Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema ist voll der Worte des Dankes für ihre Kapitänin: „Zu allererst möchte ich mich bei Maria für ihre großartigen Leistungen bedanken, die sie über die letzten vier Jahre bei uns erbracht hat. Sie ist eine wunderbare Spielerin, die charakterlich, als auch spielerisch mit ihrem Allroundspiel perfekt zu uns gepasst hat und daher nur sehr schwer zu ersetzen ist. Ich gratuliere ihr zu einer großartigen Karriere und wünsche Ihr den bestmöglichen Ausgang."

In diesem Jahr konnte der MTV Stuttgart bereits zwei Titel gewinnen, den Supercup und den DVV-Pokal. Die deutsche Meisterschaft ist das nächste Ziel der Volleyballerinnen - und das letzte in der aktiven Karriere von Maria Segura Pallerés.

