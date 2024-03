Handball Mit 40 Toren Richtung Titel: Bietigheim gewinnt Topspiel gegen Bensheim/Auerbach Stand: 27.03.2024 20:49 Uhr

In der Handball-Bundesliga der Frauen hat die SG BBM Bietigheim das Topspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach Flames deutlich gewonnen.

Das Team von Trainer Jakob Vestergaard siegte am Mittwoch (27.03.2024) gegen die HSG Bensheim/Auerbach Flames deutlich mit 40:31 (21:17). Im Duell Tabellenerster gegen -zweiter blieben die Bietigheimerinnen damit auch im 18. Saisonspiel ungeschlagen.

SG BBM Bietigheim macht Schritt Richtung Meisterschaft

Darüber hinaus machten sie auch einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel: Mit 34:2 Punkten haben sie nun einen nicht unerheblichen Vorsprung gegenüber den Verfolgerinnen von Borussia Dortmund sowie Bensheim/Auerbach (beide 30:8). Zudem hat die SG BBM ein Punktspiel weniger absolviert.

Beste Werferin im Spiel gegen die Flames war SG-Rückraum-Akteurin Xenia Smits mit sieben Toren. Für die Gäste traf Lisa Friedberger ebenfalls sieben Mal, Kim Naidzinavicius fünf Mal. Die 31-Jährige war erst im vergangenen Sommer nach sieben Jahren, vier Meisterschaften und drei Pokalsiegen in Bietigheim in ihre Heimat nach Südhessen zurückgekehrt.

Flames starten dank Naidzinavicius stark

Bereits die Anfangsphase der Partie zeigte, wie nah sich beide Teams in ihren sportlichen Qualitäten sind. Als Bietigheims Kaba Gassama in der zehnten Spielminute ins Tor traf, stand es schon 5:5 – ein spannender Spielbeginn mit gelungenen Offensivaktionen hüben wie drüben.

Anschließend aber hatten die Südhessinnen ihre beste Phase, als sie mit einem 4:0-Lauf auf 10:6 (15.) und später sogar auf 12:7 (16.) davonziehen konnten. Beste Flames-Spielerin in diesem Moment: Kim Naidzinavicius, zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfache Torschützin.

SG BBM Bietigheim steigert sich nach Rückstand

Doch ihre Ex-Kolleginnen aus Bietigheim schenkten den ersten Durchgang nicht ab. Im Gegenteil. Erst verkürzten die Gastgeberinnen den Rückstand, glichen dann zum 14:14 aus (23.) – um kurz darauf selbst die Führung und auch die Spielkontrolle zu übernehmen. Bis zur Pausensirene erspielte sich die SG BBM einen komfortablen Vier-Tore-Vorsprung, der Treffer von Inger Smits zum 21:17 markierte gleichzeitig den Halbzeitstand.

Das Positive aus Sicht der Tabellenführerinnen: Am Grundcharakter der Partie sollte sich nach dem Seitenwechsel in der Sporthalle am Viadukt nichts ändern. Bietigheim hielt weiter alle Fäden in der Hand und zog in den Schlussminuten erst auf bis zu neun (36:27/54.) und dann auf bis zu zehn Tore davon (39:29/59.). Mit Karolina Kudlacz-Gloc, Veronika Malá, Dorottya Faluvégi oder auch Antje Döll trugen sich dabei gleich mehrere SG-Profis in die Torschützinnenliste ein.

Sendung am Do., 28.3.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell