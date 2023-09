Handball Frauen-Bundesliga Metzinger TUSSIES starten mit klarem Ziel in die Saison Stand: 08.09.2023 11:47 Uhr

Die Handballerinnen aus Metzingen sind bereit für die Spielzeit 2023/2024 und wollen in die Top vier der Frauen-Bundesliga. Am Samstag treffen sie auf die Sport-Union Neckarsulm.

Die Handball-Frauen der TuS Metzingen stehen kurz vor ihrem ersten Spiel in der neuen Bundesliga-Spielzeit auswärts bei der Sport-Union Neckarsulm am Samstag. Die TUSSIES haben sich für die Saison einiges vorgenommen. Sie wollen wieder international im Europapokal spielen. Dafür müssen sie in der Liga die Top vier erreichen oder Pokalsiegerinnen werden.

Metzingen mit deutlichem Sieg in zweite DHB-Pokalrunde eingezogen

Das erste Pflichtspiel haben die TuS Metzingen, die mit fünf neuen Spielerinnen in die neue Saison gehen, bereits gewonnen: Im DHB-Pokal gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach. Die Metzingerinnen siegten deutlich mit 43:19 und sind damit in die zweite Runde eingezogen. Es sei ein Pflichtsieg gegen den Drittligisten gewesen, sagt Trainer Werner Bösch. Im nächsten Pokalspiel stehen die Tussies am 30. September mit der HSG Blomberg-Lippe einer Bundesliga-Mannschaft gegenüber.

Die Isländerin Sandra Erlingsdóttir ist 2022 zu den Tussies gestoßen.

Die vergangene Spielzeit haben die TUSSIES auf dem sechsten Tabellenplatz beendet. Laut Geschäftsführer Ferenc Rott war das nicht ganz, was sich der Verein vorgestellt hatte. "Es gab Phasen, die waren richtig richtig gut und dann gab es wieder Momente, die so nicht passieren dürfen", so der Manager nach dem letzten Spiel Ende Mai gegen die deutschen Meisterinnen von der SG BBM Bietigheim.

TUSSIES Metzingen beim Spiel gegen die SG BBM Bietigheim.

Vorbereitet auf erstes Bundesliga-Spiel gegen Neckarsulm

Auf das Spiel gegen Neckarsulm haben sich die Tussies diese Woche noch mit Videoanalysen vorbereitet. Laut TUSSIES-Trainer Werner Bösch haben sich die Gegner im Vergleich zur vergangenen Saison stark verändert, die Mannschaft hat mit Thomas Zeitz außerdem einen neuen Trainer. Die Metzinger Mannschaft musste dagegen nur vier Abgänge verkraften und startet mit Werner Bösch in die zweite Saison.

Ein Spiel im kommenden Winter findet in Tübingen statt: Am 27. Januar 2024 spielen die TUSSIES in der Paul-Horn-Arena gegen den Thüringer HC. Laut Trainer Werner Bösch sind die Spiele in Tübingen aufgrund der Hallengröße und dem größeren Publikum immer ein Highlight.

