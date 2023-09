Fußball | Bundesliga Mehr als nur Wasserträger: Heidenheim und der erste Etappensieg bei der "Tour de Bundesliga" Stand: 18.09.2023 19:13 Uhr

Der 1. FC Heidenheim ist in der Bundesliga angekommen. Beim Sieg gegen Bremen hat der Aufsteiger gezeigt, was Fußballer vom Radsport lernen können und wie es weitere Etappensiege gibt.

Die Bundesliga ist für Aufsteiger Heidenheim in etwa das, was die Tour de France, für Radprofis ist – harte Etappen, existenzielles Teamwork und der erbitterte Kampf darum, irgendwie anzukommen. Trainer Frank Schmidt, selbst ambitionierter Radfahrer, allerdings auf der Ostalb statt Alpe d’Huez, zieht auch deshalb Parallelen zum Prolog der Heidenheimer in der Liga. "Es ist für uns die Tour de Bundesliga", sagt er. "Entscheidend ist, dass wir nicht in jeder Etappe gut aussehen und dann doch abfallen, sondern, dass wir auch Etappen gewinnen."

Frank Schmidt und die "Heidenheimer DNA"

Die Heidenheimer wollen in dieser Saison mehr sein als die Wasserträger der Topclubs. Der lang ersehnte erste Etappensieg gegen die Bremer am Sonntag war auch deshalb ebenso wichtig wie exemplarisch für Heidenheim. Denn mit dem 4:2-Erfolg ist das Team von Trainer Schmidt angekommen in der Bundesliga, im Peloton der Profis. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Der erste heißt wenig überraschend: Frank Schmidt. Der Rekordtrainer der Heidenheimer ist in diesen ersten Wochen in der Bundesliga, als es für sein Team nicht immer rund lief, als es oft gute Phasen, wie in Wolfsburg oder gegen Hoffenheim, aber nie zwei gute Halbzeiten gab, ruhig geblieben. Und Schmidt hat Fans, Verein und sein Team daran erinnert, was den FCH in der Vergangenheit so stark gemacht hat.

Klarheit und Fokus

Die "Heidenheimer DNA": Eine klare Spielidee, geprägt von Aggressivität, von der für den Gegner oft unangenehmen Spielweise und einem besonderen Zusammenhalt im Team, aber auch mit Verein und Fans. Gegen Bremen ist diese DNA sichtbar, im Stadion beinahe greifbar – Heidenheim ist von Beginn an das bessere, das aggressivere Team, setzt in den Zweikämpfen kompromisslos nach und ist von Schmidt taktisch perfekt auf Bremen vorbereitet.

So gelingt es der Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit, die starken offensiven Außenbahnen der Gäste aus dem Spiel zu nehmen. Werder müht sich über die Mitte, sucht Wege, findet die aber erst nach drei Wechseln zur Halbzeit. In einer Viertelstunde treffen die Bremer dann doppelt – und sorgen bei den Heidenheimer Fans spätestens mit dem 2:2 für unschöne Erinnerungen.

Hungerast vor dem Etappensieg

Denn schon im ersten Heimspiel der Saison hat der FCH mit 2:0 gegen die TSG Hoffenheim geführt, dann in einer Schlussviertelstunde aus der Hölle die Partie noch verloren. "Das hätten wir nie aus der Hand geben dürfen", sagt Schmidt rückblickend. Die Niederlage gegen die abgezockten und in der Bundesliga längst etablierten Kraichgauer im Schlusssprint des Spiels, wirkt nach – erst beim späten Remis in Dortmund, dann am vergangenen Wochenende gegen Bremen.

Schmidts Team hat gelernt, lässt sich vom zwischenzeitlichen Ausgleich nicht aus dem Tritt bringen, bleibt ganz bei sich. "Mitte der Etappe haben wir einen kleinen Hungerast gehabt, aber dann sind wir wieder in die Spur gekommen", so der Coach. Zwei Treffer von der Bremer Leihgabe Eren Dinkci und Ex-Bremer Jan-Niklas Beste machen in dieser Phase der Partie den Unterschied und bringen den ersten Etappensieg in der Bundesliga.

Der Klassiker Bundesliga: kein Eintagesrennen

Dass die Bundesliga aber kein Eintagesrennen ist, weiß auch Schmidt. "Es ist ein ganz langer Weg. Wir kennen das, wir arbeiten schon ganz lang im Team zusammen", sagt er. "Wir wissen, wie wichtig jede Etappe ist, weil es etwas Neues und etwas ganz Anderes als das ist, was wir in den letzten Jahren gekannt haben." Und doch soll vom Abenteuer Bundesliga, anders als bei der Tour de France, mehr übrig bleiben, als Blut, Schweiß und Tränen. "Wir müssen Etappen gewinnen", sagt Schmidt. "Und wenn uns das gelingt, auf der Tour de Bundesliga, dann werden wir am Ende sehr glücklich sein."

