U19 vor Youth-League-Viertelfinale Mainz-Trainer Benni Hoffmann: "Die Jungs sollen das Spiel gegen Porto genießen" Stand: 12.03.2024 12:03 Uhr

Die U19 von Mainz 05 plant die nächste Sensation. Im Viertelfinale der Youth League treffen die Mainzer auf den FC Porto. Die Traumreise durch die "Junioren-Königsklasse" soll weitergehen.

Die Vorfreude beim 1. FSV Mainz 05 ist riesig. Und man merkt den Verantwortlichen auch an, wie stolz sie sind, dass die U19 das Viertelfinale der Youth League erreicht hat. "Dieser Jahrgang hat einen absolute fantastischen Spirit", sagt beispielsweise Trainer Benjamin Hoffmann und fügt hinzu: "Es bleibt eine Sensation. Und es wird auch eine Sensation sein, wenn wir weiterkommen, weil wir diesen Wettbewerb nicht jedes Jahr spielen."

Seinen Spielern hat der 05-Coach gesagt, dass sie das Spiel, wie schon die Partien zuvor, genießen sollen. Chancenlos sind die Mainzer nicht. "Wir wissen, dass wir das Halbfinale erreichen können mit der Mannschaft und wir sind gewillt, das zu tun", zeigt sich Hoffmann selbstbewusst.

Ein Viertelfinale zum genießen

Hoffmann kann es immer noch nicht so richtig glauben, dass seine Mannschaft im Konzert der Großen der Top-Nachwuchsmannschaften Europas mitspielt. Nach Erfolgen gegen Maribor und Minsk in der Gruppenphase, war schon das Erreichen der K.o.-Runde ein Sensation. Dort wurden dann nacheinander die europäischen Topteams des FC Barcelona in der Zwischenrunde und das von Manchester City im Achtefinale geschlagen. Hoffmann strahlt, wenn er von "seinen Jungs" spricht: "Jetzt verstehen wir und alle drumherum, was diese besondere Generation der Mannschaft eigentlich ausmacht".

NLZ-Chef: "Große Bedeutung für den Club"

Der Chef des Nachwuchsleistungszentrums, Volker Kersting, ist nicht nur stolz auf die U19. Er weiß auch um die Bedeutung dieser Erfolge für den ganzen Club: "Wir werden nie der Verein sein, der Spieler für die Profimannschaft für 20 bis 25 Millionen Euro kaufen kann, sondern wir müssen versuchen, unsere Profispieler selbst auszubilden. Und da ist es natürlich umso wichtiger, sich mit seinem starken Nachwuchsleistungszentrum auch darstellen zu können", analysiert Kersting.

Ein Sieg gegen Porto und Mainz 05 stünde im unter den besten vier Jugendmannschaften Europas. Das Halbfinale und Finale würde bei einem Final-Four-Turnier in Nyon in der Schweiz, dem Hauptsitz der UEFA, ausgespielt. Vielleicht gibt es ja wieder ein kleines Fußball-Wunder. Der U19 von Mainz fünf ist im Moment auf jeden Fall alles zuzutrauen.

Ausverkauftes Bruchwegstadion

Die Erfolge in der Youth League ziehen auch die Fans in den Bann. Wieder waren die Tickets für das anstehende Viertelfinale in Europas höchstem Jugendfußball-Wettbewerb innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Dieses Mal dauerte es, wie der Verein mitteilte, nur fünf Minuten, bis alle 7.143 Tickets für das Spiel im Ticketshop vergriffen waren.

