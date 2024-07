Fußball | Bundesliga Mainz 05 holt Offensiv-Talent Armindo Sieb für zwei Jahre Stand: 01.07.2024 11:41 Uhr

Mainz 05 hat für die kommenden zwei Jahre einen neuen Offensivspieler in den Kader geholt: Armindo Sieb kommt vom FC Bayern München.

Armindo Sieb stürmt die kommenden zwei Jahre für Mainz 05. Das vermeldeten die Rheinhessen am Montag auf ihrer Webseite. Der 21-Jährige kommt auf Leihbasis vom FC Bayern München und soll aus Sicht der Münchner die positive Entwicklung, die der Stürmer in den vergangenen zwei Jahren bei der SpVgg Greuther Fürth genommen hat, fortführen.

Mainz 05 bekommt einen schnellen Torjäger

Der Angreifer war im Sommer 2020 aus der Jugendakademie der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt und hat sich in Franken stark entwickelt. Er war in der abgelaufenen Saison mit zwölf Treffern sogar bester Torschütze des Kleeblatt-Vereins. Beim Erstligisten Mainz soll er nun den nächsten Schritt nach vorne machen.

Die Mainzer freuen sich auf einen "Angreifer, der unserem Kader durch sein hohes Tempo, seine Dynamik und seine Tiefenläufe noch mehr Optionen gibt", ließ sich Sportvorstand Christian Heidel in einer Pressemitteilung des Vereins zitieren. Sieb freue sich auf einen Verein, der "jungen Spielern sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Außerdem denke ich, dass ich mit meiner Spielweise sehr gut zum dynamischen Mainzer Fußball passe."

Sieb hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert

Der Deal war möglich, weil der deutsche Fußball-Rekordmeister bei dem 21-Jährigen von einer Rückhol-Option Gebrauch machte. Der im Sommer 2022 zum Zweitligisten Fürth gewechselte Sieb erhält in München einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der FC Bayern am Montag mitteilte.

Die Bayern planen, Sieb nach den zwei Jahren am Rhein wieder zurück an die Isar zu holen: "Wir haben Armindo die zwei Jahre in Fürth immer eng verfolgt. Er hat sich vor allem in der vergangenen Saison sehr gut weiterentwickelt", erklärte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund: "Armindo ist ein extrem schneller, aggressiver Spielertyp. Er passt mit seiner Art und Weise sicher sehr gut zu Mainz, und die Bundesliga ist jetzt der nächste logische Schritt für ihn."

