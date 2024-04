Fußball | Bundesliga Luca Kerber wechselt zum 1. FC Heidenheim Stand: 09.04.2024 12:33 Uhr

Der 1. FC Heidenheim hat Luca Kerber als Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt vom 1. FC Saarbrücken.

Nach dem überraschenden Sieg gegen den FC Bayern München rückt der 1. FC Heidenheim dem Klassenerhalt immer näher. Seit Dienstag steht auch der zweite Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison fest: Nach FCK-Antreiber Julian Niehues wechselt auch Luca Kerber an die Brenz. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt vom 1. FC Saarbrücken und hat einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben.

Luca Kerber mit der Erfahrung von 105 Drittliga-Spielen nach Heidenheim

"Luca ist ein junger und hochtalentierter Spieler, der inzwischen über einhundert Drittligaspiele vorweisen kann und darüber hinaus auch im diesjährigen DFB-Pokal auf sich aufmerksam gemacht hat", wird Robert Strauß, Bereichsleiter Sport des 1. FC Heidenheim, in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. In der laufenden Saison hat Kerber in 26 Drittliga-Spielen viermal getroffen und ist im DFB-Pokal erst im Halbfinale am 1. FC Kaiserslautern gescheitert. Insgesamt kommt Kerber mit der Erfahrung von 105 Drittliga-Spielen nach Heidenheim

Kerber ist gebürtiger Saarländer und ist in der Jugend des SSV Pachten groß geworden. Mit 14 Jahren wechselte er in die Jugend des 1. FC Saarbrücken. Sein Profi-Debüt gab Kerber Anfang Januar 2021 gegen den SV Meppen. Er freue sich auf seinen neuen Verein und will "sich sportlich und persönlich auf einem neuen Level nochmal weiterentwickeln".

Sendung am Di., 9.4.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg