Fußball | 3. Liga Latte, Rücken, Eigentor: Waldhof Mannheim verpatzt Saisonstart bei 1860 München Stand: 05.08.2023 15:57 Uhr

Der SV Waldhof Mannheim hat zum Start der neuen Saison in der 3. Fußball-Liga bei 1860 München verloren. Torhüter Jan-Christoph Bartels wurde unfreiwillig zu einem Hauptdarsteller.

Neue Saison, alte Auswärtsschwäche: Im ersten Spiel der Runde 2023/24 hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm verlor am Samstag beim TSV 1860 München mit 0:2 (0:1). Nach einem Eigentor von Mannheims Keeper Jan-Christoph Bartels (12. Spielminute) erhöhte Münchens Fynn-Luca Lakenmacher im zweiten Durchgang (55.).

Erstes Gegentor für Waldhof Mannheim fällt kurios

Die erste Chance der Partie ging auf das Konto der Gastgeber, als Julian Guttau nach einer Flanke von Morris Schröter zum Kopfball kam (6.). Weitere sechs Minuten später dürften vor allem die 1.400 mitgereisten Waldhof-Fans ihren Augen kaum getraut haben – das erste Gegentor der neuen Saison war nämlich gleich eines der Marke "kurios".

Nach einem Ballverlust von Mannheims Fridolin Wagner, der gut 25 Meter vor dem eigenen Tor an Manfred Starke hängenblieb, zog der Münchner aus zentraler Position sofort ab. Von Per Lockl noch abgefälscht, klatschte das Leder erst an die Latte, von dort an den Rücken von SVW-Torwart Jan-Christoph Bartels und schließlich ins Gehäuse der Gäste. Eigentor, 0:1, ein mehr als unglücklicher Rückstand im ersten Spiel (12.).

SVW und 1860 München bemüht, aber harmlos

Bentley Bahn hätte kurz darauf ausgleichen können, doch sein Schuss zischte einige Meter am Pfosten vorbei (16.). In der Folge blieben beide Teams offensiv bemüht, aber nicht wirklich gefährlich. Schröter per Distanzschuss für die Löwen (30.) sowie Samuel Abifade per Kopfball für den Waldhof (43.) vergaben vor der Pause weitere Chancen.

Nach dem Seitenwechsel hätte Lockl die Gäste schnell ins Geschehen zurückbringen können, doch der halbhohe Schuss des Mittelfeldspielers aus rund 20 Metern Torentfernung war zu unplatziert und damit keine Herausforderung für Sechzig-Keeper Marco Hiller, der den Ball zur Seite abprallen lassen konnte (50.).

Lakenmacher macht den Deckel drauf

Statt des Mannheimer Ausgleichs gab es fünf Minuten später den zweiten Treffer für die Gastgeber. Der Waldhof - um den Druck zu erhöhen weit aufgerückt - bot den Sechzigern viel Raum zum Kicken. Über die Stationen Starke, Albion Vrenezi und Guttau landete der Ball schließlich bei Lakenmacher: Der eingewechselte Angreifer konnte problemlos zum 2:0 für die Gastgeber einschieben (55.).

Bis zum Abpfiff verzeichnete der SVW zwar noch die eine oder andere Offensivaktion, ein eigenes Tor wollte dabei aber nicht herausspringen. Das erste Heimspiel der neuen Saison bestreitet Waldhof Mannheim am 19. August (16:30 Uhr) gegen den VfB Lübeck.