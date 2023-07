Alle Tickets verkauft KSC gegen Liverpool: Ansturm auf Tickets sorgt für Chaos Stand: 10.07.2023 12:26 Uhr

Beim Ticketverkauf für das Fußballspiel Karlsruher SC gegen den FC Liverpool standen Fans am Montagvormittag online und am Fanshop Schlange. Jetzt sind laut KSC alle Tickets verkauft.

Die Warteliste im Online-Shop ist riesig: Zwischenzeitlich warten mehr als 18.000 Fans darauf, an eines der begehrten Tickets für das Spiel KSC gegen FC Liverpool am 19. Juli zu kommen. Dabei gibt es gerade einmal 3.000 Tickets im freien Verkauf. Zwischendurch ist das System immer wieder blockiert.

KSC-Fans schlafen und warten vor dem Fanshop

Zeitgleich warten am KSC-Fanshop auch am Rondellplatz in der Karlsruher Innenstadt viele Fans. Schon Stunden vor dem Verkaufsstart haben sie sich hier angestellt. Ihr Ziel: Eines der Tickets für das Spiel des Fußball-Zweitligisten gegen den englischen Top-Club ergattern. Die Schlange geht bis zum Marktplatz. Mittlerweile steht fest, dass wohl nicht alle Fans, die hier noch anstehen, auch an eines der Tickets kommen.

Nach dem anfänglichen Ansturm ist der Verkauf nach und nach ins Rollen gekommen und das System läuft stabil. Im Fanshop werden die Tickets verkauft und auch die Online-Warteschlange wird kürzer.

Um 12:12 Uhr postet der KSC auf Facebook dann, dass alle Tickets verkauft seien. Dennoch warten um 12:30 Uhr noch weit über 10.000 Fans online.

Direkt vor dem Fanshop bildet sich eine große Traube. Ordner passen auf, dass alles in geregelten Bahnen abläuft.

Gegen 7:30 Uhr am Montagmorgen waren es nur etwa 40 Fans, die geduldig vor dem Fanshop warteten. Deren Zahl wurde aber schnell größer. Eine Gruppe von jungen KSC-Fans hat sogar die ganze Nacht vor dem Fanshop verbracht. "Wir haben mit deutlich mehr Ansturm gerechnet", sagt KSC-Fan Niklas. Deswegen sind sie schon gestern Abend gekommen, um zu den Ersten zu gehören.

Für Niklas und die anderen Fans steht fest: Das Spiel am 19. Juli ist etwas ganz Besonderes. In der Schlange stehen aber auch Menschen, die selbst zugeben, sich eigentlich gar nicht für Fußball zu interessieren.

49 Euro für einen Sitzplatz im Wildpark

Die Tickets für das Spiel liegen zwischen 19 Euro für Stehplätze und bis zu 49 Euro für Sitzplätze, wobei die Stehplätze laut KSC schon ausverkauft waren. Die bisher verkauften Tickets gingen an Dauerkartenbesitzer und KSC-Mitglieder.

KSC gegen Liverpool: Das neue Stadion wird eröffnet

Fans und Verein fiebern dem 19. Juli entgegen. Am selben Abend wird auch das Wildparkstadion nach jahrelangen Bauarbeiten eingeweiht. Die Eröffnung der Heimspielstätte des KSC wurde wegen Lieferproblemen verschoben. Insgesamt hat der Umbau rund 155 Millionen Euro gekostet.